BERLIN (Dow Jones)--Hochrangige Wirtschaftsvertreter aus Deutschland und Norwegen sind im Bundeswirtschaftsministerium zusammengekommen, um durch den Aufbau von Wasserstoff-Produktionskapazitäten in Norwegen die Dekarbonisierung energieintensiver Industriebranchen in Deutschland voranzutreiben. Das teilte das Ministerium in Berlin mit. Hintergrund sei die am 5. Januar in Oslo gemeinsam bekräftigte Absicht, bis 2030 eine großflächige Versorgung Deutschlands mit Wasserstoff zu ermöglichen und die dafür notwendige Infrastruktur von Norwegen nach Deutschland aufzubauen.

Im Mittelpunkt eines Besuchs des norwegischen Handels- und Industrieministers Jan Christian Vestre bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stehe in diesem Kontext zunächst ein politischer Austausch über die Vertiefung der in Oslo von Habeck und Vestre vereinbarten bilateralen Partnerschaft zu Klimaschutz, erneuerbaren Energien und Dekarbonisierung der Industrie, für die Wasserstoff als vielfältig einsetzbarer Energieträger eine Schlüsselrolle einnehme. "Wie vereinbart, bringen wir heute norwegische Unternehmen, die Wasserstoff-Produktionskapazitäten aufbauen können, mit potenziellen Großabnehmern aus Deutschland zusammen", sagte Habeck.

May 09, 2023 06:15 ET (10:15 GMT)

