Datenpräsentationen zeigen die führende Rolle von Ferring auf dem Gebiet der Mikrobiome und seine laufenden Forschungsprojekte

Analysen prüfen Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten für verschiedene Patientengruppen mit Komorbiditäten und bei Durchführung der Behandlung via Koloskopie

Zusätzliche Analyse evaluiert Veränderungen in der Zusammensetzung des Mikrobioms und klonale Vermehrung

Ferring Pharmaceuticals gab heute drei mündliche Präsentationen und eine Posterpräsentation auf der Digestive Disease Week (DDW 2023) für REBYOTA (fäkale Mikrobiota, lebend jslm) bekannt. REBYOTA ist die erste mikrobiombasierte Einzeldosisbehandlung ihrer Klasse, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zur Prävention rezidivierender C.-difficile-Infektionen (CDI) bei Menschen ab 18 Jahren im Anschluss an eine Antibiotikabehandlung für rezidivierende CDI zugelassen wurde.

Die Analysen evaluierten die Sicherheit von REBYOTA (bisher bekannt als RBX2660) bei Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) sowie die Sicherheit und Wirksamkeit bei immungeschwächten Patienten und bei Verabreichung über eine Koloskopie. Eine zusätzliche Analyse untersuchte die Veränderungen in der Zusammensetzung des Mikrobioms und die klonale Vermehrung nach der Behandlung mit REBYOTA.

Die erste Ad-hoc-Analyse (Safety outcomes and concomitant medication changes in patients with inflammatory bowel disease being treated with RBX2660 for recurrent Clostridioides difficile infection, Session-Nr. 699) untersuchte die Sicherheitsdaten und Änderungen bei der CED-Medikation nach der REBYOTA-Behandlung bei Erwachsenen mit rezidivierender CDI, kategorisiert nach CED-Komorbiditäts-Untergruppen in der laufenden Phase-3-PUNCH-CD3-OLS-Studie und einer abgeschlossenen retrospektiven Studie nach Durchsetzungsermessen (enforcement discretion).

In der gepoolten Sicherheitspopulation (N=547) wurden 18 Patienten identifiziert, die nur an Morbus Crohn, und 38 Patienten, die nur an Colitis ulcerosa erkrankt waren. Von den 56 ausgewerteten Patienten erhielten 39 Patienten (69,6 %) zum Zeitpunkt der REBYOTA-Verabreichung Medikamente im Zusammenhang mit CED. Die Anzahl der CED-bezogenen Medikamente, die bei Verabreichung von REBYOTA und/oder während der achtwöchigen Beobachtungsphase eingenommen wurden, wurde mit der Anzahl acht Wochen nach der Verabreichung verglichen. Die Teilnehmer wurden mindestens sechs Monate lang nach der Behandlung auf behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse (TEAEs) überwacht.

Der Analyse zufolge ergaben sich bei 82,1 (n=32/39) nach acht Wochen keine Veränderungen der Medikation in Verbindung mit der CED. Sieben Teilnehmer beendeten oder begannen eine Begleitmedikation innerhalb von acht Wochen nach Beginn der Behandlung. Die Inzidenz von TEAEs war bei Patienten mit und ohne CED vergleichbar (57,1 bzw. 63,1 %). TEAEs waren zumeist gastrointestinaler Natur, insbesondere Durchfall und Bauchschmerzen.

"Eine zugrundeliegende CED ist ein bekannter Risikofaktor für rezidivierende CDI, viele prospektive klinische Studien schließen jedoch diese Patienten aus", berichtet Dr. Jessica Allegretti, M.P.H., Brigham Women's Hospital. "Diese Analyse ist wichtig, da sie Ergebnisse für eine reale Patientenpopulation aus der klinischen Praxis liefert."

In einer separaten Ad-hoc-Analyse der PUNCH-CD3-OLS-Studie, in der die Sicherheit und Wirksamkeit von REBYOTA bei immungeschwächten Patienten evaluiert wurde (Safety and efficacy of RBX2660 in reducing recurrent Clostridioides difficile infection in immunocompromised patients, Session-Nr. 700), hatten 91 von 483 Teilnehmern eine immunschwächende Grunderkrankung, darunter Krebs und Nierenerkrankungen im Endstadium. Für einen ähnlichen Prozentsatz der Teilnehmer mit und ohne immunschwächende Erkrankungen (64,8 bzw. 62,0 %) wurden TEAEs berichtet. Bei den meisten Teilnehmern mit und ohne Immunsuppression traten leichte oder mittelschwere TEAEs auf (42,9 bzw. 47,7 %), wobei Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Bauchschmerzen und Übelkeit zu den am häufigsten berichteten TEAEs zählten. Schwerwiegende TEAEs wurden bei 19,8 bzw. 8,4 der Teilnehmer mit und ohne Immunsuppression festgestellt, davon die meisten im Kontext einer CDI oder einer bestehenden Erkrankung. Der Behandlungserfolg (definiert als das Ausbleiben einer rezidivierenden CDI bis acht Wochen nach der Behandlung) war bei Patienten mit und ohne immunschwächende Erkrankung vergleichbar (79,5 bzw. 73,5 %). Ein anhaltendes klinisches Ansprechen über sechs Monate hinweg wurde bei 80,0 und 85,0 der ansprechenden Patienten mit und ohne immunschwächende Bedingungen beobachtet.

Als Posterpräsentation wurde eine retrospektive Subgruppenanalyse vorgestellt, in der die Sicherheit und Wirksamkeit von REBYOTA bei Verabreichung durch Koloskopie bewertet wurde (Retrospective subgroup analysis of RBX2660 administered by colonoscopy under enforcement discretion for the reduction of recurrent Clostridioides difficile infection, Poster-Nr. Su1866). In der Analyse wurden Patienten mit rezidivierender CDI, die innerhalb des AAT-Programms (Assured Active Treatment) mit REBYOTA behandelt wurden, in fünf klinischen Prüfzentren retrospektiv identifiziert. Im Rahmen des AAT-Programms wurde REBYOTA Erwachsenen angeboten, die für eine Teilnahme an der klinischen Studie nicht infrage kamen oder die nach der Studienteilnahme eine zusätzliche Behandlung benötigten. Der primäre Endpunkt war die Anzahl der Teilnehmer mit REBYOTA- und/oder anwendungsbedingten TEAEs. Die sekundären Endpunkte waren der Behandlungserfolg, definiert als das Ausbleiben einer rezidivierenden CDI acht Wochen nach der letzten Dosis, und ein anhaltendes klinisches Ansprechen über sechs Monate nach der Behandlung. Von den 94 Teilnehmern der vollständigen Analyse erhielten 39 eine Dosis REBYOTA. Zehn dieser Patienten wurden per Koloskopie behandelt. Die Behandlung von zwei Teilnehmern, die über eine Koloskopie behandelt wurden, aber keine vollständige Patientenakte vorlegen konnten, wurden als nicht erfolgreich bewertet.

TEAEs wurden bei 75 der Teilnehmer (sechs von acht) beobachtet. Die meisten TEAEs waren leicht bis mittelschwer und nicht auf REBYOTA oder dessen Verabreichung zurückzuführen. Die häufigsten TEAEs waren gastrointestinale Störungen und Infektionen. Bei acht der zehn Teilnehmer, die REBYOTA per Koloskopie erhielten, wurde ein Behandlungserfolg festgestellt. Sechs der acht Teilnehmer, die einen Behandlungserfolg meldeten, wiesen sechs Monate später ein anhaltendes klinisches Ansprechen auf.

"In ihrer Praxis sehen Ärzte oft Patienten mit rezidivierender CDI und Komorbiditäten und führen bei ihnen routinemäßige Koloskopien durch", so Dr. Paul Feuerstadt, F.A.C.G., A.G.A.F., Yale University School of Medicine. "Dies sind einige der ersten Daten zur Verabreichung von REBYOTA über eine Koloskopie bei dieser Patientengruppe."

Eine mündliche Präsentation (Significant and durable microbiome compositional changes and clonal engraftment in a Phase 3 trial of RBX2660 for recurrent Clostridioides difficile infection, Session-Nr. 697) über eine explorative Post-hoc-Analyse bewertete Veränderungen bei der Mikrobiomzusammensetzung und klonale Vermehrung bei Teilnehmern der klinischen Phase-3-Studie PUNCH CD3 zu REBYOTA. Die Analyse untersuchte die Notwendigkeit, nach klonalen Populationen zu unterscheiden, um die Vermehrung zu bewerten. Proben der mit REBYOTA behandelten Patienten wurden untersucht, um festzustellen, ob die nach der Behandlung vorhandenen Spezies denen entsprechen, die in der verabreichten REBYOTA-Dosis vorhanden waren. Die Analyse ergab, dass das klinische Ansprechen in der Phase-3-Studie mit der klonalen Vermehrung korrelierte und dass die Vermehrung von Bakterien der Bacteroidia- und Clostridia-Klasse am effektivsten war. Die Kontrollanalyse zeigte keine signifikante klonale Vermehrungsrate bei den Placebo-behandelten Teilnehmern.

Die DDW 2023 stellt auf ihrer Website Abstracts zur Verfügung.

Über die C.-difficile -Infektion (CDI)

CDI ist eine ernste und potenziell tödliche Infektion, von der Menschen auf der ganzen Welt betroffen sind. Das Bakterium C.-difficile ruft schwächende Symptome wie schweren Durchfall, Fieber, Empfindlichkeit oder Schmerzen des Magens, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Kolitis (eine Entzündung des Dickdarms) hervor.1 CDI kann einen Teufelskreis von Rezidiven auslösen, die eine erhebliche Belastung für die Patienten und das Gesundheitssystem darstellen.2,3 Schätzungen zufolge treten bis zu 35 Prozent der CDI-Fälle nach der Erstdiagnose erneut auf, und bei Patienten, die einen Rückfall erleiden, besteht ein deutlich höheres Risiko weiterer Infektionen.4,5,6,7 Es wird angenommen, dass nach dem ersten Rezidiv bei bis zu 65 Prozent der Patienten ein weiteres Rezidiv auftreten könnte.6,7 Mit Antibiotika dem aktuellen Pflegestandard für die Behandlung einer CDI wird die Erkrankung behandelt, aber diese können auch ein beitragender Faktor zu einem Teufelskreis von Rezidiven sein.1

Über REBYOTA

REBYOTA ist eine einsatzfertige Einzeldosis einer 150-ml-Mikrobiota-Suspension zur rektalen Verabreichung, die aus einer flüssigen Mischung mit bis zu Billionen lebender Mikroben besteht einschließlich Bacteroides. REBYOTA wird unmittelbar in das Darmmikrobiom eingebracht und von einer medizinischen Fachkraft einmalig verabreicht. REBYOTA ist ausschließlich in den USA zugelassen und im Handel erhältlich.

INDIKATION

REBYOTA (fäkale Mikrobiota, lebend jslm) ist angezeigt zur Prävention rezidivierender Clostridioides-difficile-Infektionen (CDI) bei Menschen im Alter von über 18 Jahren nach einer Antibiotikatherapie für rezidivierende CDI

Anwendungseinschränkung

REBYOTA ist nicht für die Behandlung von CDI angezeigt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sie sollten REBYOTA nicht erhalten, wenn Sie in der Vergangenheit eine schwere allergische Reaktion (z. B. Anaphylaxie) auf REBYOTA oder einen seiner Inhaltsstoffe erlitten haben.

Sie sollten Ihrem Arzt jede Infektion melden, die Sie nach der Verabreichung erworben haben könnten.

REBYOTA kann Lebensmittelallergene enthalten.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören Magenschmerzen (8,9 %), Durchfall (7,2 %), Völlegefühl (3,9 %), Blähungen (3,3 %) und Übelkeit (3,3 %).

REBYOTA ist an Patienten unter 18 Jahren bisher nicht untersucht worden.

In klinischen Studien wurde nicht ermittelt, ob Erwachsene über 65 Jahre anders darauf ansprechen als jüngere Erwachsene.

Nachteilige Nebenwirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten sollten der FDA gemeldet werden. Besuchen Sie www.FDA.gov/medwatch oder wählen Sie die Nummer 1-800-332-1088.

Über Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals ist ein forschungsorientiertes, auf Biopharmazeutika spezialisiertes Unternehmen, das sich der Unterstützung von Menschen auf der ganzen Welt bei der Familiengründung und für ein besseres Leben verschrieben hat. Ferring mit Hauptsitz in Saint-Prex (Schweiz) ist führend in den Bereichen Reproduktionsmedizin und Frauengesundheit sowie in Spezialgebieten der Gastroenterologie und Urologie. Ferring entwickelt seit mehr als 50 Jahren Behandlungen für Mütter und Babys und verfügt über ein Portfolio, das Behandlungen von der Empfängnis bis zur Geburt abdeckt. Das 1950 gegründete Privatunternehmen beschäftigt heute weltweit rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unterhält eigene operative Tochtergesellschaften in über 50 Ländern und vertreibt seine Produkte in 100 Ländern.

Ferring widmet sich der Erforschung des entscheidenden Zusammenhangs zwischen dem Mikrobiom und der menschlichen Gesundheit mit Fokus auf der Bedrohung durch rezidivierende C.-difficile-Infektionen. Ferring arbeitet an der Entwicklung neuartiger mikrobiombasierter Therapeutika, um einen dringenden medizinischen Bedarf zu decken und Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Folgen Sie uns über unsere speziellen Kanäle zur Entwicklung von Mikrobiom-Therapeutika auf Twitter und LinkedIn.

Über die DDW

Digestive Disease Week (DDW) ist die größte internationale Zusammenkunft von Ärzten, Forschern und Akademikern aus den Bereichen Gastroenterologie, Hepatologie, Endoskopie und gastrointestinale Chirurgie. Die DDW wird gemeinsam von der American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), dem American Gastroenterological Association (AGA) Institute, der American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) und der Society for Surgery of the Alimentary Tract (SSAT) gesponsert und findet vom 6. bis 9. Mai 2023 als Präsenz- und Onlinetagung statt. Während der Tagung werden mehr als 3.100 Beiträge und Hunderte von Vorträgen zu den neuesten Fortschritten in der GI-Forschung, Medizin und Technologie präsentiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.ddw.org.

Referenzen:

