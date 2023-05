Die Heizölpreise sind im Vortagesvergleich in Deutschland und der Schweiz geringfügig gestiegen, während sie in Österreich stabil bleiben. Mit Aufschlägen von maximal 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter verbleiben die Notierung in Deutschland unter 90 Cent je Liter, was die Nachfrage weiterhin hoch hält. Nach dem starken April winkt dem Heizölhandel ein ebenso starker Mai. Die Rohölpreise fallen im Vorfeld ...

