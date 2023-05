Goldpreis hält sich über 2.000 Dollar - US-Inflationsdaten im Fokus

Der Goldpreis (Kassa) kann sich auch einen Tag vor Veröffentlichung bedeutender US-Inflationsdaten weiterhin über der psychologischen Marke von 2.000 Dollar behaupten.

Anleger versprechen sich neue Hinweise in Bezug auf die Fortsetzung der US-Geldpolitik.

Eine Feinunze des Edelmetalls kostet am Dienstagvormittag laut IG-Indikation rund 2.027 Dollar und damit 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag. Kernrate könnte leicht sinken - US-Verbraucherpreise ihren Status quo behalten Die sogenannte Kernrate der Inflation könnte sich Schätzungen zufolge im April auf 5,5 Prozent belaufen haben und damit niedriger als im Monat zuvor (5,6 Prozent). Die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel werden auf 5,0 Prozent nach zuletzt ebenfalls 5,0 Prozent geschätzt.

Im Juni lag besagter Wert bei 9,1 Prozent. Seitdem befindet sich die Teuerungsrate vor dem Hintergrund der restriktiven Geldpolitik in den USA auf dem absteigenden Ast.

Für die Juni-Notenbanksitzung (14.06) rechnen über 88 Prozent laut dem sogenannten Fed-Watch-Tool damit, dass das Zinsband bei 5,00-5,25 Prozent beibehalten wird. Fed-Chef Jerome Powell hatte in der vergangenen Woche gesagt, dass die politischen Entscheidungen "datengesteuert" sein werden. Gleichzeitig wies er auf eine wahrscheinliche Pause im Zinserhöhungszyklus hin.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.