Hamburg (ots) -Die beliebte Kaugummimarke sorgt auf Europas führender Digital-Messe OMR für coole MomenteAlle, die in die digitale Zukunft blicken wollen, feiern das OMR-Festival als echtes Jahreshighlight. Seit 2011 bringt die Event-Messe internationale Superstars und visionäre Köpfe zusammen und macht Hamburg zwei Tage und Nächte lang zum Hotspot der Digital- & Marketingszene. Am 9. und 10. Mai erwartet die 70.000plus Besucherinnen und Besucher wieder ein vielseitiges Programm mit Vorträgen, Events und Live-Konzerten, die das Festival hinaus in die ganze Stadt tragen.Selbst die (Atem)-Pausen stecken voller Inspirationen. So bietet z.B. Airwaves - als offizieller Partner der OMR 2023 zum ersten Mal mit einem Stand vertreten - coolen Input: In der rund 70 Quadratmeter großen Lounge rund um den aquafarbenen AIRWAVES®-Kiosk laden ein Putting Green und Acapulco Chairs zum entspannten Networking ein. Dazu einige Airwaves-Kaugummis verkosten - und der Chill-out ist perfekt!Ein Favorit erfolgreicher Social Media-StarsDas OMR Festival ist der Auftakt zur diesjährigen "Tournee" des ikonischen Kiosks, der im Sommer auch auf drei Musik-Festivals zu bestaunen sein wird und damit die erfolgreiche "Immer fresh unterwegs"-Kampagne aus dem vergangenen Jahr fortsetzt. "Als zweitgrößte Marke im Bereich Kaugummi bauen wir dadurch die Relevanz bei den jüngeren Zielgruppen weiter aus. Diese Konsumentinnen und Konsumenten setzen auf den Menthol-Kick der Kaugummi-Dragées, auch wenn sie beim Arbeiten oder Lernen frisch durchstarten wollen", sagt Laurence Bier, Strategic Demand Director bei Mars Wrigley, die sich auf inspirierende Gespräche freut.Fresh auf der OMR unterwegs sind u.a. einige namhafte Influencerinnen: "Für mich ist das Kauen eines zuckerfreien Menthol-Kaugummis wie Airwaves ein unverzichtbarer Life Hack, wenn ich mich am Schreibtisch konzentrieren will", sagt die Psychologie-Studentin Laura Hooymann (@laurinspire). Als engagierte Study Influencerin mit +300K Followern möchte sie jungen Menschen Tools und Tricks zum Lernen an die Hand geben.Den Kaugummi-Trick nutzt auch die Influencerin Leonie Balys (@leoobalys), die mit nur 19 Jahren zu den größten TikTok-Stars in Deutschland zählt. Die Berlinerin teilt ihren Alltag mit Millionen und begeistert ihre Follower stets mit neuen Inhalten: "Wenn ich Kaugummi kaue, komme ich leichter auf gute Ideen."Durchstarten mit dem Frische-Kick von AirwavesOb beim Lernen, beim Brainstorming, vor einem Meeting, einem Bewerbungsgespräch oder beim lockeren Networking auf der OMR: Der Menthol-Kick von Airwaves ist der ideale Begleiter, der für frische Momente sorgt!