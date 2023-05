Furtwangen (ots) -Mit der Siedle App wird das Smartphone zum Hausschlüssel: Einfach die App öffnen, den Türöffner betätigen und sich selbst hineinlassen. Die umständliche Schlüsselsuche in Jacke und Taschen gehört der Vergangenheit an.Zum Türöffnen wischt man das Schlüssel-Icon einfach in das Schloss. Mit einem Farbwechsel bestätigt die Siedle App, dass der Türöffner aktiviert wird.Zuverlässiger HelferDie Siedle App spielt ihre Stärken als zuverlässiger Helfer auch aus, wenn gerade niemand zuhause ist. Zum Beispiel, wenn der Paketbote klingelt. Oder das Kind früher als gedacht aus der Schule kommt. Mit der Siedle App ist man immer da, wenn es wichtig ist. Über WLAN oder Mobilfunk wird das Signal der Sprechanlage auf die Smartphones übertragen. Die Nutzer können jederzeit sprechen und die Tür öffnen, auch von unterwegs oder aus dem Büro.Die Siedle App lässt sich auf mehreren Mobilgeräten parallel betreiben und ist damit absolut familientauglich.PIN-Schutz und sichere DatenübertragungDas Smartphone ist sicherer als herkömmliche Schlüssel. Denn Mobilgeräte mit PIN-Eingabe sind vor unbefugtem Zugriff sehr gut geschützt. Dagegen kann ein verlorengegangener Schlüssel jederzeit dazu benutzt werden, das passende Schloss zu öffnen.Außerdem bietet die Siedle App höchste Datensicherheit. Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt, sowohl zwischen System und Server als auch zwischen Server und App. Auf dem Server liegen grundsätzlich keine personenbezogenen Daten. Alle Daten werden in Deutschland gehostet. Darüber hinaus stellt der Hersteller regelmäßig kostenfreie Updates für die App zur Verfügung. Diese Updates kommen direkt auf die Mobilgeräte und gewährleisten die Datensicherheit auf Dauer.Pressekontakt:S. Siedle & Söhne OHG, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitBregstraße 1, 78120 Furtwangen, DeutschlandClemens Jesenitschnig, Tel. +49 7723 63-545presse@siedle.deOriginal-Content von: S. Siedle & Söhne OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148820/5504972