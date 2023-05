Die Dürr AG ("Dürr") hat ihre Ergebnisse für das 1. Quartal 23 veröffentlicht, die einen Mix aus positiver Umsatz- und Auftragsentwicklung, aber auch Herausforderungen auf der Margenseite zeigen. Die Bestätigung der Gesamtjahresprognose wird jedoch als positives Zeichen für ein überdurchschnittliches Umsatz- und Ertragswachstum in den kommenden Quartalen gewertet. AlsterResearch ist weiterhin von der Qualität des Geschäftsmodells von Dürr überzeugt, das sich auf technologische Nischen konzentriert, in denen das Unternehmen hohe globale Marktanteile von 25-50% hält. Ein KGV von ~10x 2024E, eine grundsolide Bilanz und zusätzliches M&A-Potenzial sprechen zusätzlich für die Equity Story. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihre KAUFEN-Empfehlung mit unveränderten Schätzungen und einem Kursziel von EUR 44,00, was ein Kurspotenzial von ~40% impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Duerr%20AG





