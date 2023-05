Die ehemalige SVP und Head of Product von Salesforce Revenue Cloud verfügt über umfassende Erfahrung in der Führung von stark wachsenden Unternehmen mit Milliardenumsätzen.

Die innovative Führungspersönlichkeit wird die nächste Generation der Preis- und Ertragsoptimierungs- und Managementsoftware für Kunden von Zilliant leiten.

Die Ernennung unterstreicht die Entschlossenheit von Zilliant, eine erstklassige Kundenerfahrung anzubieten.

Zilliant, die Nr. 1 unter den Softwareplattformen für Preis- und Umsatzoptimierung und -management, gab heute bekannt, dass Kylie Fuentes, ehemals Senior Vice President und Head of Product für Salesforce Revenue Cloud, als Chief Product Officer bei Zilliant eingetreten ist.

"Wir freuen uns sehr, Kylie in unserem Team begrüßen zu dürfen. Sie ist eine kundenorientierte Führungspersönlichkeit, die transformative Produktinnovationen geleitet hat, die den Kunden helfen, ihr Umsatzpotenzial zu erreichen", sagte Pascal Yammine, CEO von Zilliant.

Vor ihrer Tätigkeit bei Salesforce war Fuentes Vice President of Product and Design bei StyleSeat und Mitglied des Managementteams, das das Wachstum von Rodan+Fields auf einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Dollar leitete. In ihrer Rolle bei Zilliant wird Fuentes die Produktstrategie, die Ausführung und das Marketing sowie die Partnerstrategie leiten.

"Es ist ein Privileg, bei Zilliant einzusteigen, besonders in diesem Moment, in dem das Unternehmen wächst und sich weiterentwickelt", sagte Fuentes. "Ich freue mich darauf, Teil des Teams zu werden und die Vision voranzutreiben, Kunden dabei zu helfen, ihr höchstes Maß an profitablem Wachstum zu erreichen."

Erfahren Sie mehr über Zilliant unter https://www.zilliant.com.

Über Zilliant

Zilliant unterstützt den intelligenten Handel für B2B-Unternehmen, indem es ihre Geschäftsstrategien mit einer effektiven Ausführung verbindet. Unsere branchenführende Software zur Preisoptimierung, zum Management und zur Vertriebssteuerung ermöglicht profitables Wachstum, indem sie die Art und Weise verändert, wie unsere Kunden Daten nutzen, um Preise zu ermitteln und über traditionelle und digitale Kanäle zu verkaufen. Zilliant's Data Science, Cloud-native Software und die Leidenschaft für den Kundenerfolg bieten den höchsten ROI, die schnellste Wertschöpfung und die höchste Kundenzufriedenheit. Erfahren Sie mehr darüber, wie Zilliant den intelligenten Handel unterstützt unter www.zilliant.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230509005036/de/

Contacts:

Treble

Matt Grant

zilliant@treblepr.com

Danielle Schulz-Behrend

dschulzbehrend@zilliant.com