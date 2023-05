Kempten / Konstanz / Berlin (ots) -Nein, es ist nicht alles gut mit dem Auslaufen der Covid-Pandemie. Die Jugend von heute ist vielmehr in einem Post-Pandemie-Modus. Über die sich weiterziehenden Sorgen der Jüngeren sowie über den neu hinzugekommenen Generationenvergleich bis 69 Jahre berichtet das Autorentrio.Die zentralen Themen der Reihen-Studie sind weiterhin psychische Gesundheit, Sorgen im Krisenmodus, Finanzen und Konsum, Arbeit und Perspektiven, Identität und Zusammenhalt sowie Politik und Parteien. Die Studienautoren Simon Schnetzer, Kilian Hampel und Prof. Dr. Klaus Hurrelmann werden die wichtigsten Ergebnisse online vorstellen und gemeinsam mit Vertreterinnen der Generation Z über Auswirkungen für die Zukunft diskutieren.Herzlich sind Journalistinnen und Journalisten dazu eingeladen, diese Erkenntnisse mit den Forschern online zu diskutieren:Datum: Dienstag, 16. Mai 2023, 11.00 - 12.00 UhrOnline: Zoom (Link folgt nach Registrierung)Es sprechen:Simon Schnetzer - Jugendforscher, Autor & Studienleitung, Arbeitgeber-CoachKilian Hampel - Organisationsforscher, Autor, Universität KonstanzProf. Dr. Klaus Hurrelmann - Bildungs- und Sozialisationsforscher, Autor, Hertie School, BerlinNour Idelbi, Schülerin, Gründerin des Startups "SafeSpace", Jugendrätin der Stadt MünsterNathalie Lea Streblow, Auszubildende zur Medienkauffrau, IHK Ausbildungsscout, MünchenPressekontakt:Pressekontakt Studie Jugend in Deutschland 2023:Ulrike Propach Kommunikationsmanagementulrike@propach.biz +49 178 4155391Anmeldung zur Online Pressekonferenz am 16. Mai 11:00 Uhr bitte an team@propach.bizInhaltliche Anfragen zur Studie Jugend in Deutschland 2023 :Simon Schnetzer mail@simon-schnetzer.comOriginal-Content von: Simon Schnetzer / Studie Junge Deutsche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150777/5504985