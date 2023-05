Berlin (ots) -Die Love Brand der Apotheken-Community feiert den Erfolg ihrer vielfältigen Formate. PTA IN LOVE wird dank der wunderschönen Boxen immer beliebter und startet zusätzlich in den sozialen Netzwerken mit vielfältigen Formaten immer erfolgreicher durch. Mehr als eine Million Views verzeichnen mittlerweile die Videos bei YouTube (https://www.youtube.com/@PTAINLOVE), Instagram (https://www.instagram.com/ptainlove/), Facebook (https://www.facebook.com/ptainlove/) und TikTok (https://www.tiktok.com/@ptainlove).Mit Charme, Fachwissen und einem treffsicheren Gespür für die Bedürfnisse und Wünsche der PTA haben die Macher von PTA IN LOVE die Herzen zigtausender pharmazeutisch-technischer Assistent:innen erreicht. Die Produkte und Formate sind in der Apotheken-Community beliebt, begeistern aber auch außerhalb davon wissbegierige Pharmazieinteressierte. "Wirkstoff-ABC, Rezeptur-1x1 oder Wissen-to-go: Die Stärke unserer PTA IN LOVE-Formate liegt darin, Unterhaltung und Wissensvermittlung zu vereinen und fachliche Weiterbildung beinahe spielerisch in den Alltag der PTA zu integrieren", sagt Chefredakteurin Nadine Tröbitscher. "Darüber hinaus kommt unsere Wertschätzung für den PTA-Beruf aus dem Herzen."Die Marke glänzt jedoch nicht nur durch ihre hauseigenen Formaten. Auch Kooperationen mit starken Partnern machen PTA IN LOVE so erfolgreich. Das Flagschiffprodukt - die beliebten bunten Boxen mit Samples, Produkten und Informationsmaterial - hat sich zu einem absoluten Must-have in der Berufsgruppe entwickelt. Laut einer aposcope-Umfrage zur letzten Ausgabe kommen sowohl die Gestaltung der Box als auch die Vielfalt der vertretenen Produktproben bei den Empfänger:innen sehr gut an: Mehr als 97 % der Befragten sind begeistert.PTA IN LOVE wächst mit einer authentischen und starken Präsenz auf Social Media und dem innovativen Box-Konzept. Die Marke ist zudem starker Partner bei außergewöhnlichen Events, wie der APOTHEKENTOUR oder der VISION.A Zukunftskonferenz. Wer PTA IN LOVE besser kennenlernen und einen Einblick in die bunte Welt der Love-Brand bekommen möchte, findet alle Informationen auf www.pta-in-love.de.Pressekontakt:PTA IN LOVEMinna LiebmannFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinE-Mail: minna.liebmann@el-pato.de / redaktion@pta-in-love.deInternet: https://www.pta-in-love.de/Original-Content von: PTA IN LOVE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148861/5504991