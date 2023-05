Köln / Hamburg / Berlin (ots) -Mit Sven Böll gibt es einen weiteren prominenten Neuzugang in der Chefredaktion des Stern. Böll kommt von t-online, wo er als Managing Editor vor allem für den Ausbau der exklusiven Inhalte verantwortlich ist. Er wechselt so schnell wie möglich zum Stern als Head of Digital Development & Innovation. Zudem verstärken mit Marc Neller und Oliver Schröm gleich zwei der angesehensten Reporter und Investigativ-Journalisten des Landes den Stern. Marc Neller übernimmt voraussichtlich zum 1. September die Leitung des Ressorts Recherche und wird als Autor und Koordinator für Schwerpunktthemen zuständig sein. Er kommt von der Welt-Gruppe, wo er zuletzt das Ressort Titelthema der Welt am Sonntag verantwortet hat. Oliver Schröm wird ebenfalls so schnell wie möglich als fester Pauschalist für den Stern im Einsatz sein.Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der Chefredaktion des Stern: "Sven Böll, Marc Neller und Oliver Schröm stehen für erstklassigen Journalismus. Dass wir sie für den Stern gewonnen haben, freut uns sehr und unterstreicht, wohin wir in Zukunft mit dem Stern verstärkt wollen. Unsere Leser:innen können sich auf noch mehr spannende Recherchen und Enthüllungsgeschichten freuen - und auf neue digitale Durchschlagskraft."Sven Böll, 47, leitete vor seinem Wechsel zu t-online von 2018 bis 2020 das Hauptstadtbüro der WirtschaftsWoche in Berlin. Davor war er mehr als zehn Jahre für den Spiegel-Verlag tätig, unter anderem als Leiter des Wirtschaftsressorts von Spiegel Online. Er war auch mitverantwortlich für den Innovations-Report des Spiegel. Sven Böll hat Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften in Bonn, Berlin und Paris studiert und eine Redakteursausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München absolviert.Marc Neller, 50, ist seit 2010 bei der Welt-Gruppe tätig. Seit Februar 2022 leitet er dort das Ressort Titelthema der Welt am Sonntag und ist zuständig für mehrseitige Reportagen, Dokumentationen und Enthüllungsgeschichten. Zuvor war Marc Neller ab 2004 Reporter beim Tagesspiegel und beim Handelsblatt. Für seine Reportagen und Reports wurde Neller vielfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Reporterpreis, dem Theodor-Wolff-Preis, dem Deutschen Journalistenpreis, dem Herbert Quandt Medien-Preis und dem Ernst-Schneider-Preis.Oliver Schröm, 58, ist einer der renommiertesten investigativen Journalisten Deutschlands und Autor von mehreren Enthüllungsbüchern. Für seine Recherchen erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, etwa im Jahr 2022 als "Wirtschaftsjournalist des Jahres". 2010 gründete Schröm das Investigativ-Team des Stern, das er bis zu seinem Wechsel in 2016 zum ARD-Magazin Panorama leitete. Oliver Schröm hat die Idee von CORRECTIV mitentwickelt und war von 2018 bis 2019 Chefredakteur des investigativen Recherchezentrums. Ab Ende 2019 arbeitete Oliver Schröm erneut für Panorama.Pressekontakt:Bettina KlauserLeiterin Kommunikation Information/SportRTL DeutschlandTelefon: 0221 / 456 74100bettina.klauser@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5505008