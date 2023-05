Als Trends in der 14. Ausgabe der Ausgabe der Roadmap sehen die Forscher das vollständige Verschwinden von kleinen Wafern in diesem Jahr. Nach ihren Erhebungen sind im vergangenen Jahr 295 Gigawatt an Modulen ausgeliefert worden und die weltweit installierte Photovoltaik-Leistung hat sich auf knapp 1200 Terawatt erhöht. Die Lernrate zwischen 1976 und 2022 wird mit 24,4 Prozent beziffert.Aus der aktuellen Edition der International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) geht hervor, dass im vergangenen Jahr Module mit einer Rekordleistung von insgesamt 295 Gigawatt ausgeliefert wurden. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...