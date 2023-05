Visa und Partner haben eine programmierbare Finanzplattform entwickelt, die Landwirten auf sichere Weise die Finanzierung und den Verkauf ihrer Ernten mithilfe der Blockchain-Technologie ermöglicht

Visa (NYSE: V), ein im Bereich digitales Bezahlen weltweit führendes Unternehmen, war einer der neun Finalisten, die mit der Erforschung innovativer blockchainbasierter Anwendungsfälle für den Real Digital (die von der brasilianischen Zentralbank ausgegebene digitale Währung, CBDC) im Rahmen der jüngsten LIFT Challenge beauftragt wurden. Das Unternehmen kooperierte mit Agrotoken, Microsoft und Sinqia, um seinen Beitrag zu erarbeiten.

Nach monatelanger enger Zusammenarbeit der erstklassigen Forscher und Ingenieure beider Unternehmen freuen sich Visa und sein Team, die Ergebnisse ihrer Teilnahme an der LIFT Challenge bekannt zu geben eine programmierbare Finanzplattform für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), insbesondere Landwirte, die darauf ausgerichtet ist, einen besseren Zugang zu den weltweiten Kapitalmärkten zu ermöglichen, die Interoperabilität zwischen Währungen zu erleichtern, betriebliche Prozesse zu verbessern und neue Wachstumschancen zu erschließen.

Kleine Unternehmen stärken die Weltwirtschaft

KMU sind mit Blick auf die Aushandlung günstiger Verträge häufig an die lokale Marktstruktur gebunden. So ist beispielsweise Factoring inzwischen eine bekannte Finanzierungsmethode, bei der ein Landwirt seine Forderung vor Fälligkeit mit einem Abschlag verkaufen kann, um unmittelbar Geld für den Kauf von Vorräten und die Zahlung von Löhnen zu erhalten. Dieses Verfahren führt in der Regel zu einem beträchtlichen prozentualen Verlust der Forderungen des Landwirts an das finanzierende Institut.

Der Prototyp von Visa wurde entwickelt, um lokalen Landwirten einen schnelleren und besseren Zugang zu einem weltweiten Investorenpool für Finanzierungen zu verschaffen, sodass für KMU der beste Preis für ihre Waren ermittelt werden kann. Indem KMU mit weiteren Optionen für die sichere und reibungslose Finanzierung ihrer Unternehmen gestärkt werden, zielt die Prototypplattform von Visa darauf ab, die bestehenden Geldbewegungen zu verbessern und Probleme zu lindern, die durch den gehinderten Zugang zu herkömmlichen Dienstleistungen entstehen.

"Kleine Unternehmen sind wesentliche Leistungsträger in unseren lokalen Volkswirtschaften wie zum beispielsweise Brasilien, wo sie mehr als die Hälfte der Bevölkerung beschäftigen und fast ein Drittel zum BIP des Landes beitragen. Wir bei Visa engagieren uns dafür, ihnen beim Wachstum zu helfen, indem wir neue Technologien erforschen, die sie dabei stärken, ihre Geschäftstätigkeiten leichter aufrechtzuerhalten und auszuweiten", sagte Catherine Gu, Global Head of CBDC bei Visa.

"Brasilien ist einer der weltweit führenden Märkte für Innovationen", ergänzte sie. "Indem wir mit unserer Expertise, Größe, unserem Netzwerk und unseren Spitzentechnologien einen Beitrag für diesen Markt leisten, können wir bei der Weiterentwicklung von Anwendungen digitaler Währungen in der Praxis helfen indem wir es in diesem Fall einem Sojabohnenbauern ermöglichen, einen tokenisierten Vertrag auf einer genehmigten Version der Ethereum-Blockchain zu erstellen und weltweit zu versteigern und dabei verschiedene Formen des Geldes zu nutzen und zwischen ihnen zu interagieren."

Wie Visa programmierbare Finanzen in CBDCs ermöglichen kann

Da viele Zentralbanken der Welt den Wert einer digitalen Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) erkunden, haben Visa und seine Partner demonstriert, wie CBDCs neue grenzüberschreitende Zahlungen programmatisch ermöglichen und KMUs internationale Investitionsmittel zur Verfügung stellen können. Die programmierbaren Aspekte digitaler Währungen, mit denen es möglich ist, dass Lieferung und Zahlung von Kapitalien und Währungen nur dann automatisch erfüllt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, eröffnen die Möglichkeit einer effizienteren Kapitalnutzung und geringerer Gegenparteirisiken sowie die Nutzung der Sicherheit, Stabilität und des Schutzes einer Zentralbankhaftung über CBDC als zuverlässige Abrechnungswährung.

Die Prototyp-Plattform bringt die aktuellen Finanzprozesse und Vermögenswerte in die Chain und ermöglicht es Landwirten, traditionelle Finanzierungsverträge zu tokenisieren. Zu diesem Zweck hat Agrotoken seine auf Landwirtschaft beruhende Tokenisierungs-Expertise aus seinen bestehenden Lösungen in Brasilien und Lateinamerika eingebracht und Visa lieferte einen Tokenisierungsprozess, um die vorhandenen brasilianischer Rechtsdokumente in ein über die Chain handelbares NFT zu verwandeln.

"Die Mission von Agrotoken ist es, das Agrobusiness zu demokratisieren, indem Transaktionen mit Soja und Mais zugänglicher gemacht werden. Wir haben zu diesem Zweck solide Partner wie Visa gewählt, die uns bei der Verwirklichung dieses Ziels begleiten sollen", so Anderson Nacaxe, Direktor von Agrotoken in Brasilien.

In Kombination mit der Tokenisierung implementierte Visa einen neuen Sealed-Bid-Versteigerungsmechanismus durch Smart Contracts in der Chain, um es einem weltweiten Investorenpool auf der Blockchain zu ermöglichen, am Finanzierungsprozess teilzunehmen und einen wettbewerbsfähigen Preis zu ermitteln. Darüber hinaus nutzt die Plattform eine Technologie von Visa mit der Bezeichnung Universal Payments Channel (UPC)die den Real Digital (CBDC) und andere CBDCs, Stablecoins oder tokenisierte Einlagen untereinander verbinden kann, um künftig die Interoperabilität zwischen digitalen Währungen über verschiedene Märkte und Netzwerke hinweg zu gewährleisten.

Das Ziel der diesjährigen LIFT Challenge Real Digital war es, dass innovative technische Forschungsprojekte im Finanzsektor Anwendungsfälle für den digitalen brasilianischen Real bewerten. Visa entwickelte diesen Proof-of-Concept im Zuge der kontinuierlichen Bestrebungen des Unternehmens, mit Branchenpartnern zusammenzuarbeiten, Forschungsarbeiten anzuführen und neue Technologien anzuwenden, um aus der Praxis bekannte Probleme auf kreative Weise zu lösen.

Visa arbeitet mit Zentralbanken auf der ganzen Welt und anderen Akteuren des Zahlungsökosystems zusammen, um überzeugende CBDC-Möglichkeiten zu finden, die durch sichere, innovative, bequeme und zuverlässige Technologien skaliert und ausgeführt werden können. Das Ziel ist die Entwicklung innovativer digitaler Zahlungslösungen, die Privatpersonen, Unternehmen und Regierungen dabei helfen können, an der digitalen Wirtschaft teilzuhaben und letztendlich erfolgreich zu sein.

Um mehr über die Arbeit von Visa mit CBDC zu erfahren, besuchen Sie unseren Digital Currency Innovation Hub. Wir haben überdies gemeinsam mit der brasilianischen Zentralbank einen detaillierten Schlussbericht auf der LIFT-Plattform veröffentlicht, der hier abrufbar ist.

