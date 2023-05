Fresenius Medical Care (FME) meldete schwache Ergebnisse für das 1. Quartal 23, die im Rahmen der Prognosen und Erwartungen lagen. Der Umsatz stieg leicht um 3 % auf 4,7 Mrd. EUR, während das operative Ergebnis um 25 % auf 261 Mio. EUR zurückging, was zu einer Marge von 5,5 % führte, verglichen mit 7,6 % in Q1 22. Der Hauptgrund dafür sind die Auswirkungen der Inflation. Bemerkenswert ist jedoch der steigende Trend bei Volumen und Geschäft in beiden Segmenten, der auf eine Erholung des Geschäfts hindeutet. AlsterResearch hatte hervorgehoben, dass 2023 ein Übergangsjahr ist, und die Zahlen für Q1 bestätigen dies. Die Auswirkungen der Pandemie belasten das Unternehmen weiterhin, auch wenn der Gegenwind nachlässt. Vorerst belässt der Analyst von AlsterResearch die Schätzungen und das Kursziel von EUR 42,00 unverändert. Bleibt ein HOLD. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fresenius%20Medical%20Care





Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken