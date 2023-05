DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.04 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.136,75 -0,4% +6,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.297,75 -0,4% +19,4% Euro-Stoxx-50 4.314,41 -0,8% +13,7% Stoxx-50 4.022,81 -0,7% +10,2% DAX 15.905,90 -0,3% +14,2% FTSE 7.748,61 -0,4% +4,4% CAC 7.376,91 -0,9% +14,0% Nikkei-225 29.242,82 +1,0% +12,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 135,77% +0,35 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,30 -0,02 -0,27 US-Rendite 10 J. 3,48 -0,03 -0,40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,37 73,16 -1,1% -0,79 -9,8% Brent/ICE 76,39 77,01 -0,8% -0,62 -9,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,95 36,87 -2,5% -0,93 -52,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.031,50 2.021,11 +0,5% +10,40 +11,4% Silber (Spot) 25,55 25,58 -0,1% -0,03 +6,6% Platin (Spot) 1.080,30 1.075,10 +0,5% +5,20 +1,2% Kupfer-Future 3,90 3,92 -0,6% -0,02 +2,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise werden von schwachen Daten zur Binnenkonjunktur in China gedrückt. Das Land ist eines der wichtigsten Ölimporteure überhaupt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Kaufzurückhaltung der Anleger am Vortag dürfte die Wall Street am Dienstag zur Schwäche neigen. Es mangele an positiven Impulsen und vor den Verbraucherpreisdaten am Mittwoch steige die Nervosität, heißt es. Nur bei weiter sinkenden Inflationsraten dürfte die von der Fed angedeutete Zinspause umgesetzt werden. Zudem droht den USA weiterhin ein Zahlungsausfall, sollte es zu keiner Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze kommen. Am Dienstag gibt es dazu im Weißen Haus ein Spitzentreffen. Und auch die Rezessionssorgen erhalten neue Nahrung. Die chinesischen Außenhandelsdaten für April offenbaren mit Blick auf schwache Importe eine lahmende Binnenkonjunktur. Damit wird einmal mehr deutlich, dass die Annahme einer nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen durchstartenden Konjunktur in China möglicherweise zu optimistisch ist.

Paypal verlieren vorbörslich 4,7 Prozent. Umsatz und Gewinn wurden stärker steigern als erwartet. Zudem erhöhte das Unternehmen die Ziele. Allerdings fiel die Prognose für die Steigerung der Gewinnmarge niedriger aus als zuletzt noch avisiert.

International Flavors & Fragrances geben nach Zahlenausweis 1,7 Prozent nach.

EverQuote meldet eine stärkere Einengung des Quartalsverlusts als erwartet. Der Kurs macht einen Satz um 15 Prozent nach oben.

Oportun Financial schnellen um 12 Prozent hoch - befeuert von einem unerwartet gut ausgefallenen Quartalsergebnis.

Auch Palantir Technologies (+18,1%) legen massiv zu. Das Softwareunternehmen meldet einen unerwarteten Gewinn und übertrifft gleichzeitig die Umsatzerwartungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HOCHTIEF (14:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG* 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatzerlöse 5.984 +12% 7 5.333 Ergebnis vor Steuern operativ 184 +2% 7 180 Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 128 +9% 7 118 * auf Basis von insgesamt 7 Analystenschätzungen (die tatsächliche Anzahl der Prognosen je Kennzahl kann variieren)

Weitere Termine

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Händler sprechen von einem lustlosen Geschäft bei geringen Umsätzen. Sie verweisen unter anderem auf die Diskussionen um die US-Schuldenobergrenze. Beim DAX ist von einem simultanen Käufer- und Verkäuferstreik die Rede. RWE rücken um 0,8 Prozent vor. Laut einem Bericht will Iberdrola (-0,7%) zusammen mit JP Morgan den Kauf von RWE prüfen. Eon ziehen um 0,5 Prozent an. Auf der anderen Seite verlieren Endesa 1,5 Prozent. Hier drückt der negative Cashflow. Anleger goutieren den Jahresauftakt von Fresenius, für die Aktie geht es um 7,2 Prozent nach oben. Jefferies attestiert ein solides Quartal. Die Aktie der Tochter FMC gewinnt immerhin 0,9 Prozent: Die Umsätze bewegen sich hier laut Jefferies im Rahmen der Erwartungen, das EBIT ist 5 Prozent besser als erwartet ausgefallen. Nach den endgültigen Erstquartalszahlen von Daimler Truck geht es für die Aktie um 4,4 Prozent nach unten. Stören dürften sich Anleger an dem nur bestätigten Ausblick. Als uneinheitlich werden die Geschäftszahlen von Dürr (-1,6%) bezeichnet. Evonik tendieren nach leichterer Eröffnung nahezu unverändert. Jefferies sieht eine Belastung durch den vorsichtigen Ausblick. Hensoldt geben 1,7 Prozent nach. Der Markt dürfte sich zunächst auf die gesunkenen Auftragseingänge konzentrieren, heißt es. Schaeffler brechen um fast 7 Prozent ein. Die UBS sieht im positiven Ersatzteilgeschäft ein einmaliges Ereignis.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Mo, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0981 -0,2% 1,0995 1,1019 +2,6% EUR/JPY 148,03 -0,4% 148,22 148,57 +5,5% EUR/CHF 0,9792 +0,0% 0,9777 0,9798 -1,1% EUR/GBP 0,8702 -0,2% 0,8713 0,8723 -1,7% USD/JPY 134,80 -0,2% 134,78 134,85 +2,8% GBP/USD 1,2619 -0,0% 1,2621 1,2632 +4,3% USD/CNH (Offshore) 6,9257 +0,1% 6,9305 6,9197 -0,0% Bitcoin BTC/USD 27.590,47 +0,1% 27.500,49 27.932,98 +66,2%

Der Dollar legt zwar etwas zu, bei der ING sieht man aber die Gefahr, dass er nach unten abdreht. Denn der Markt stehe Gewehr bei Fuß, weitere Zinssenkungen durch die Fed einzupreisen. Derzeit seien in der Dollar-Kurve bis zum Jahresende Zinssenkungen in Höhe von 68 Basispunkten eingepreist.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Während es in Tokio kräftig nach oben ging nach den Einbußen zum Wochenstart, verzeichneten die chinesischen Börsen deutliche Verluste. Teilnehmer verwiesen auf die chinesischen Außenhandelsdaten für April. Die Importe verringerten sich viel stärker als prognostiziert, was auf eine schwache inländischen Konjunktur schließen ließ. Ein tendenziell bremsendes Thema war die immer näher rückende Schuldenobergrenze in den USA. In Hongkong büßten China Mobile 1,9 und BYD 1,3 Prozent ein. Berkshire Hathaway hatte ihre Beteiligungen weiter verringert. In Tokio sorgten vielfach gut ausfallende Quartalzahlen für gute Stimmung. JFE Holdings machten einen Satz um 14,5 Prozent. Der Stahlhersteller hatte einen 17-prozentigen Anstieg des Nettogewinns in Aussicht gestellt. Kawasaki Kisen verteuerten sich nach einem 8,2-prozentigen Anstieg des Nettogewinns um 9,3 Prozent. Unicharm geben dagegen nach enttäuschenden Geschäftszahlen 4,5 Prozent nach. Mitsubishi Corp. (+2,1%) waren mit Plänen des Handelshauses über umfangreiche Aktienrückkäufe gesucht. Auch bei Sumitomo Corp. (+6,7%) beflügelte ein Aktienrückkauf, daneben aber auch gute Quartalszahlen. Korea Aerospace Industries sackte in Seoul um 7 Prozent ab, gedrückt von einem schwächer als gedacht ausgefallenen Gewinn.

CREDIT

Nach der feiertagsbedingten Ruhe zu Wochenbeginn belebt sich das Geschäft wieder leicht. Mit den Risikoprämien geht es etwas nach oben. Den nächsten Impuls könnte die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Mittwoch setzen. Das Potenzial, zu einem Thema in den kommenden Wochen zu werden, hat derweil der an Schärfe gewinnende Streit um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze.

++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DAIMLER TRUCK

blickt nach einem überraschend guten ersten Quartal weiterhin zuversichtlich auf das Gesamtjahr. "Die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Lkw, Bussen und Dienstleistungen ist eine gute Grundlage, um den positiven Schwung für die kommenden Quartale beizubehalten", sagte Finanzvorstand Jochen Goetz. Die Jahresprognose bekräftigte der im DAX notierte Nutzfahrzeughersteller - es gebe aber bei stabilen Lieferketten Aufwärtspotenzial.

FMC

bekräftigt Jahresprognose. Wie der Bad Homburger MDAX-Konzern mitteilte, plant er für das laufende Jahr unverändert mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Das operative Ergebnis soll stabil bleiben oder im bis zu hoch einstelligen Prozentbereich zurückgehen.

UNION INVESTMENT

hat das Lufthansa-Management auf der Hauptversammlung hart kritisiert. "Sie haben keine klare Strategie und keine klare Vision! Eine Vereinfachung komplexer Konzernstrukturen ist nicht in Sicht, im Gegenteil", sagte Portfoliomanager Henrik Pontzen von Union Investment laut vorab verbreitetem Redetext an Konzernchef Carsten Spohr gerichtet. Pontzen kritisierte Servicemängel, IT-Probleme und die Vielzahl der Marken im Konzern. "Es ist unklar, ob die Lufthansa sich nun als Billigflieger oder als Premium-Airline positionieren will", so der Fondsmanager. Die geplante Übernahme der defizitären italienischen Fluggesellschaft ITA lehnt Pontzen ab.

DÜRR

ist dank einer starken Nachfrage der Autoindustrie gut ins neue Jahr gestartet und hat einen Rekordauftragseingang verzeichnet. Getragen wurde das hohe Bestellvolumen vor allem von der Autoindustrie, die Produktionstechnik für Elektroautos benötigt. Den Ausblick 2023 bekräftigte Dürr.

HENSOLDT

hat im ersten Quartal operativ deutlich mehr verdient, mehr umgesetzt und dabei die Margen verbessert. Unter dem Strich weitete der Rüstungskonzern, der im MDAX notiert ist, allerdings die Verluste aus. Die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte Hensoldt. Wie die Hensoldt AG mitteilte, stieg der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) auf 30 Millionen Euro von 17 Millionen, er übertraf dabei die Konsensprognose von 28 Millionen.

SCHAEFFLER

hat dank einer besseren Entwicklung in allen drei Sparten im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Die Profitabilität verbesserte der Auto- und Industriezulieferer zum Jahresstart deutlich.

MANZ

ist mit einem starken Umsatzplus ins neue Jahr gestartet und schreibt wieder schwarze Zahlen. Besonders das Geschäft mit industriellen Montagelösungen für Komponenten des elektronischen Antriebsstrangs ließen den Umsatz klettern. Den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte Manz.

ADVA

hat im ersten Quartal 2023 von seiner Sparte Optical Networking profitiert und den Umsatz stark verbessert. Das Bruttoergebnis auf Pro-forma-Basis stieg auf 58,4 Millionen Euro von 53,40 Millionen Euro. Das EBIT lag bei 9,73 (Vorjahr: 7,81) Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente das SDAX-Unternehmen, das mittlerweile mehrheitlich zur Adtran Holdings Inc gehört, auch wegen Sonderaufwendungen mit 3,6 (6,17) Millionen Euro dagegen deutlich weniger.

IVECO

will das deutsche Joint Venture, die Nikola Iveco Europe GmbH, mit der US-amerikanischen Nikola vollständig übernehmen und wird infolgedessen einen einmaligen Verlust von 44 Millionen Euro im ersten Quartal 2023 verbuchen. Der europäische Lkw- und Nutzfahrzeughersteller teilte mit, dass die Partnerschaft mit Nikola nun in eine neue Phase eintreten werde, in der sich Iveco auf Europa und Nikola auf Nordamerika konzentrieren werde.

ELRINGKLINGER

hat zum Jahresauftakt von einer starken Entwicklung in Europa und Nordamerika profitiert. Ungeachtet der nach wie vor hohen Rohstoffpreise konnte der Konzern seine Profitabilität verbessern und seinen Ausblick bekräftigen. "Elringklinger ist mit seiner konsequenten und frühzeitigen Ausrichtung auf die Elektromobilität in Verbindung mit einer starken Position im klassischen Geschäft voll auf Kurs", sagte CEO Stefan Wolf.

UBS

hat vor dem in den nächsten Wochen erwarteten Abschluss der Übernahme der Credit Suisse die neue Unternehmensstruktur und Personalien bekanntgegeben. Wie die Bank mitteilte, werden die UBS AG und die Credit Suisse AG bis auf Weiteres unabhängig agieren, die Integration soll stufenweise umgesetzt werden. Der CEO der Credit Suisse, Ulrich Körner, wird Mitglied der UBS-Konzernleitung. Außerdem bekommt die Bank einen neuen Finanzchef.

GOLDMAN SACHS

hat sich mit einer großen Gruppe ehemaliger und aktueller weiblicher Angestellter auf Zahlung von 215 Millionen Dollar geeinigt. Damit wird eine Sammelklage der Frauen beendet, in der diese der US-Bank vorgeworfen hatten, sie diskriminiere Frauen systematisch. In den nächsten drei Jahren werde die US-Bank von einem unabhängigen Experten analysieren lassen, wie sie die Leistung ihrer Mitarbeiter bewertet und wie sie Mitarbeiter von Junior- zu Senior-Positionen befördere, heißt es in einer Erklärung des Geldhauses.

NINTENDO

rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 mit einem Rückgang des Nettogewinns um 21 Prozent. Der Grund ist laut dem japanischen Konzern die erwartete Nachfrageschwäche bei Switch-Konsolen und Software.

