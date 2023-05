NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt von 5870 auf 6750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Jahresstart des Konsumgüterkonzerns sei stark gewesen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2023 / 02:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2023 / 15:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

