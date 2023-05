Erfurt (ots) -KiKA bietet 2023 seinen Fans die Möglichkeit, Stars live zu erleben. Unter dem Motto "KiKA kommt zur dir!" beteiligt sich der Kinderkanal von ARD und ZDF mit unterschiedlichen Shows an Events in ganz Deutschland. Bernd das Brot unterzieht sich in einer turbulenten Bühnenshow einem Astronautentraining, "Komm lass uns tanzen" heißt es bei der "KiKA-TanzAlarm"-Show, Fans des "KiKA-Baumhauses" dürfen sich auf eine fiditionelle Mitmach-Show freuen und "Winzig groß und riesen klein!" ist das Motto der "KiKANiNCHEN"-Bühnenshow.Termine, Events und Standorte- 29.05.2023: SWR Sommerfestival in Stuttgart- 10.06.2023: Thüringentag in Schmalkalden- 18.06.2023: Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems- 01.07.2023: Petersbergfest in Erfurt- 01.07.2023: Mecklenburg-Vorpommern-Tag in Neubrandenburg- 02.07.2023: SWR Sommerfestival in Ingelheim am Rhein- 30.07.2023: SR 3-Sommeralm in Schiffweiler/RedenZusätzliche Termine im September sowie Oktober sind aktuell in Planung und werden demnächst veröffentlicht.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5505047