Toronto (ots/PRNewswire) -Ledn Inc. ("Ledn"), ein globaler Finanzdienstleister für digitale Vermögenswerte, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) die Registrierung und Zulassung als Virtual Asset Service Provider (VASP) erhalten hat. Das Unternehmen, das eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für digitale Vermögenswerte anbietet, darunter Bitcoin-gesicherte Kredite und Sparkonten für digitale Vermögenswerte, wird seinen weltweiten Kundenstamm bald über seine regulierte VASP-Tochtergesellschaft unter der Aufsicht der CIMA betreuen."Wir freuen uns sehr, dass wir die behördliche Zulassung in einem angesehenen internationalen Finanzdienstleistungszentrum erhalten haben", sagte Adam Reeds, Mitbegründer und CEO von Ledn. "Dies ist ein weiterer Beweis für das, was wir bei Ledn sorgfältig aufgebaut haben, insbesondere in einer Zeit, in der viele unserer Branchenkollegen ins Stocken geraten sind."Kenneth Ng, Chief Legal Officer bei Ledn, erklärte, dass die Zulassung "ein Zeichen unseres Engagements für den Aufbau eines erstklassigen Finanztechnologieunternehmens ist, das die Bedürfnisse unserer Kunden priorisiert und gleichzeitig die höchsten Standards der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erfüllt.""Diese Leistung ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, während wir unsere globalen Expansionspläne vorantreiben und weiterhin innovative Produkte und Dienstleistungen für unseren wachsenden Kundenstamm weltweit einführen", sagte Mauricio Di Bartolomeo, Mitbegründer von Ledn.Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, können Nutzer den wöchentlichen Newsletter von Ledn unter blog.ledn.io lesen oder dem Unternehmen auf Social-Media-Plattformen wie Twitter, Instagram und YouTube folgen.Informationen zu LednLedn bietet Sparkonten und Kredite für Kunden in über 130 Ländern an, wobei das Angebot an Dienstleistungen und unterstützten Regionen ständig erweitert wird. Das Unternehmen hat sich dem Aufbau erstklassiger Finanzdienstleistungen verschrieben, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, Menschen durch digitale, vermögensbasierte Produkte beim langfristigen Vermögensaufbau zu unterstützen.Weitere Informationen über Ledn und seine Dienstleistungen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.ledn.io.Presseanfragen:andrew.rapsey@ledn.ioFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2071774/Ledn_Inc__Ledn_Receives_Regulatory_Approval_in_the_Cayman_Island.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ledn-erhalt-behordliche-genehmigung-auf-den-kaimaninseln-301819450.htmlOriginal-Content von: Ledn Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095427/100906353