Das Unternehmen verzeichnet einen weltweiten Anstieg im Geschäftsbereich 3D-Modellierung

Der Verlängerungsvertrag betrifft das Hosting vorhandener 3D-Modelle sowie für mehr als 500 zusätzliche 3D-Modelle

TORONTO, ONTARIO (Kanada), den 9. Mai 2023 / IRW-Press / - Nextech3D.AI (offiziell "Nextech AR Solutions Corp" oder "das Unternehmen") (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2), ein Anbieter von generativen KI-Powered 3D-Modellen für Amazon, Procter&Gamble, Kohls und andere große E-Commerce-Einzelhändler, hat mit einem Unternehmenskunden einen Vertrag über die Verlängerung und Erweiterung im Hinblick auf 3D-Modelle unterzeichnet.

Aufgrund der bahnbrechenden generativen KI-Technologie von Nextech glaubt das Unternehmen, dass es die 3D-Modellierungsbranche revolutioniert und einen wichtigen Wettbewerbsvorteil erzielt hat, wodurch seine Führungsposition im weltweiten 3D-Modellbereich für E-Commerce gestärkt wurde. Nextech3D.ai ermöglicht die Erstellung fotorealistischer 3D-Modelle als digitale Nachbildungen realer Produkte für große Unternehmenskunden im globalen E-Commerce-Markt mit einem Wert von 5,5 Billionen USD.

Der Kunde ist in verschiedenen Branchen wie Einzelhandel, Einkaufszentren, Unterhaltung sowie Immobilien tätig und ein wichtiger Akteur im Nahen Osten, in Nordafrika und in Zentralasien (MENA). Der erste Vertrag sieht eine Verlängerung des Hostings von Tausenden 3D-Modellen um 12 Monate vor, die Nextech3D.ai im vergangenen Jahr für den Kunden erstellt hat. Der zweite Vertrag umfasst die Erstellung weiterer 550 3D-Produktmodelle. Beide Verträge haben einen Wert von rund 150.000 CAD pro Jahr.

Evan Gappelberg, CEO von Nextech3D.ai, kommentierte: "Wir freuen uns über diese Vertragsverlängerung mit unserem Kunden und sind begeistert, denn sie bestätigt den Unternehmenswert und den hohen ROI, den wir dem riesigen globalen E-Commerce-Ökosystem bieten, das jetzt von 2D-Fotos auf 3D-Modelle umsteigt. Wir glauben, dass wir gerade erst am Anfang eines jahrzehntelangen Megatrends stehen, der einen Wert von 100 Milliarden USD besitzt. Die heutige Meldung betrifft nur einen von vielen erwarteten Geschäftsabschlüssen und ist ein weiterer Baustein für unser Unternehmen. Im Jahr 2023 werden wir uns sehr stark darauf konzentrieren, Marktanteile auf dem Amazon-Marktplatz zu gewinnen und zum dominierenden Anbieter von 3D-Modellen für die globale E-Commerce-Branche zu werden."

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Nextech3D.ai bei der 3D-Modellierung und die Fähigkeit, die Marktnachfrage zu befriedigen, ist die generative künstliche Intelligenz (KI). Im März reichte das Unternehmen ein vorläufiges Patent mit dem folgenden Titel ein: "Generative AI for 3D Model Creation from 2D Photos using Stable Diffusion with Deformable Template Conditioning" (Generative AI für die 3D-Modellierung aus 2D-Fotos anhand einer stabilen Diffusion mit deformierbarer Vorlagenkonditionierung). Dieses Patent baut auf dem vorherigen Patent auf, das im November 2022 angemeldet wurde: "Generating Three-Dimensional Models by Part for creating complex 3D models by parts" (Generative 3D-Modelle nach Teilen zur Erstellung komplexer 3D-Modelle nach Teilen).

Im Februar kündigte Nextech3D.ai einen entscheidenden Durchbruch bei der Texturerstellung von 3D-Modellen an. Dank des Durchbruchs kann das Unternehmen in nur wenigen Sekunden hochwertige 4K-Texturen in großem Maßstab erstellen, was einer 720-fachen Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit entspricht.

Vergangene Woche meldete das Unternehmen, dass es einen entscheidenden Durchbruch in der generativen KI-Technologie erreicht hat, welche die Erstellung von 3D-Materialien aus Text-Prompts erleichtert. Dieser Durchbruch bei der Erstellung von 3D-Materialien per Texteingabe ist entscheidend, um das Unternehmen bei seinem Ziel zu unterstützen, marktführender 3D-Modelllieferanten für die E-Commerce-Branche zu werden. Es wird erwartet, dass der gesamte adressierbare E-Commerce-Markt für 3D-Modelle im Verlauf der nächsten zehn Jahre einen Wert von 100 Milliarden USD erreicht.

In der Text-to-3D-Material-Pipeline können Benutzer einen Text-Prompt (Texteingabe) in den KI-Generator eingeben, und das System erstellt mehrere Bildvariationen dieses Prompts. Die generierten Bilder werden dann mit Texturkarten überlagert, um ein 3D-Material zu erstellen. Benutzer können ihrem ursprünglichen Text-Prompt beschreibende Wörter hinzufügen, um die Textur dem gewünschten Zustand anzunähern. Diese Funktion bietet Benutzern einen hohen Grad an Anpassung, sodass sie einzigartige Texturen erstellen können, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die bahnbrechende KI-Technologie dieser technologischen Durchbrüche und Patente, ist der Grund für die führende Position des Unternehmens in der 3D-Modellierung für die E-Commerce-Branche.

Weitere Beispiele für Text-Prompt zu 3D-Materialerzeugung mittels KI-Generator:

Text-Prompt: "Green Marble Stone" (grüner Marmor) Text-Prompt: "Dark Marble Stone Pattern" (dunkles Marmormuster) Text-Prompt: "Blue Glossy Tiles" (blaue glänzende Fliesen) Text-Prompt: "Wood" (Holz)

Über Nextech3D.ai

(formell "Nextech AR Solutions Corp." oder das "Unternehmen") (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2) ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen für erweiterte Realität und künstliche Intelligenz, das eigene künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, um 3D-Erlebnisse für das Metaversum zu schaffen. Sein primäres Geschäft ist die Erstellung von fotorealistischen 3D-WebAR-Modellen für den Prime Ecommerce Marketplace und viele andere Online-Händler. Das Unternehmen entwickelt oder erwirbt zudem Technologien, die es für revolutionär hält, und gliedert sie nach ihrer Kommerzialisierung als eigenständige Aktiengesellschaften aus, wobei es eine Aktiendividende an die Aktionäre ausschüttet, während es eine signifikante Beteiligung am börsennotierten Spin-out-Unternehmen behält.

Am 26. Oktober 2022 gliederte Nextech3D.ai seine räumliche Datenverarbeitungsplattform "ARway" als eigenständige Aktiengesellschaft aus. Nextech3D.ai behielt mit 13 Millionen Aktien oder einer Beteiligung von 50 Prozent eine Mehrheitsbeteiligung an ARway Corp. und schüttete 4 Millionen ARway-Aktien an die Aktionäre von Nextech AR aus.

ARway.ai notiert zurzeit an der Canadian Securities Exchange (CSE: ARWY), in den USA an der (OTC: ARWYF) und an der Börse Frankfurt (FWB: E65). ARway Corp. revolutioniert den Markt für Wegeleitsysteme mit Augmented-Reality und einer räumlichen Datenverarbeitungsplattform ohne Code oder Beacon, die durch visuelles Marker-Tracking ermöglicht wird.

Am 14. Dezember 2022 gab Nextech sein zweites Spin-out von Toggle3D.ai, einem KI-gesteuerten 3D-Designstudio bekannt, das mit Adobe konkurrieren soll. Toggle3D.ai soll noch in der ersten Jahreshälfte 2023 an die Börse gehen.

Mehr über ARway erfahren Sie unter https://www.arway.ai/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

IR-Kontakt

Lindsay Betts

investor.relations@Nextechar.com

+1 866-ARITIZE (274-8493) Durchwahl 7201

Nextech3D.ai

Evan Gappelberg

CEO und Director

+1 866-ARITIZE (274-8493)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird sein" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen über den Abschluss der Transaktion unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Nextech wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die hierin durch Verweis enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Unternehmenswebsite!

