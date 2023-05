- Klinische Studie von MindBio in einem von unabhängiger Seite geprüften Artikel im Fachmagazin Biological Psychiatry veröffentlicht

- Erste von acht (8) signifikanten Publikationen aus einer klinischen Phase-1-Studie zur LSD-Mikrodosierung

- Die klinische Studie der Phase 1 führte bei gesunden Teilnehmern zu hervorragenden Stimmungsreaktionen

- MindBio entwickelt ein Behandlungsprotokoll zur Mikrodosierung, welches Big Data und die Entwicklung von Arzneimitteln sowie Formulierungen kombiniert.

Vancouver, British Columbia, den 9. Mai 2023 / IRW-Press/ - MindBio Therapeutics Corp. (CSE: MBIO / ISIN: CA60256C1086) (das "Unternehmen" oder "MindBio") freut sich, bekanntzugeben, dass seine wissenschaftlichen Mitarbeiter kürzlich ihren ersten von Fachkollegen begutachteten wissenschaftlichen Artikel in Biological Psychiatry, einer offiziellen Fachzeitschrift für Psychiatrische Neurowissenschaften und Therapeutika (www.biologicalpsychiatryjournal.com), veröffentlicht haben.

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter von MindBio gehen davon aus, im kommenden Jahr weitere sieben (7) wichtige wissenschaftliche Artikel zu veröffentlichen, in denen signifikante Erkenntnisse aus den umfangreichen Datenmengen aus Wearables, Blut- und DNA-Analyse, EEG sowie anderen biometrischen und psychometrischen Daten aus der Phase-1-Studie berichtet werden.

Nach Abschluss der weltweit ersten von der Regierung genehmigten klinischen Studie zur LSD-Mikrodosierung für die Heimanwendung untersucht dieser von Fachkollegen begutachtete wissenschaftliche Artikel die Wirksamkeit der LSD-Mikrodosierung in einer nicht-klinischen Laborumgebung, in der gesunde Teilnehmer das Arzneimittel zu Hause unter doppelblinden und placebokontrollierten Bedingungen selbst verabreichten.

Im Rahmen der klinischen Phase-1-Studie zur LSD-Mikrodosierung wurden gesunde Freiwillige nach dem Zufallsprinzip in eine LSD-Gruppe und eine Placebo-Gruppe eingeteilt und erhielten über einen Zeitraum von sechs Wochen alle drei Tage 14 Dosen. Nachdem die erste Dosis im Labor verabreicht wurde, wurden die restlichen 13 Dosen zu Hause eingenommen.

Es wurden insbesondere keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse aufgezeichnet. An den Tagen, an denen die Patienten die Dosis erhielten, zeigten sie eine deutliche Stimmungsverbesserung, einschließlich verbesserter:

Energie Sozialer Verbundenheit Kreativität Wohlbefinden Zufriedenheit

Justin Hanka, Chief Executive von MindBio Therapeutics, sagte: "Die Daten, die wir in unseren klinischen Studien gesammelt haben, haben unsere Erwartungen übertroffen und zeigen viel Erfolg bei der Behandlung von Patienten mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzuständen, die mit Stimmungstiefs, beeinträchtigtem Wohlbefinden und geringer Energie einhergehen. Die Daten bestätigen uns in unserem Streben, klinische Studien der Phase 2 zur LSD-Mikrodosierung einzuleiten, insbesondere bei Patienten mit depressiven Symptomen."

MindBio ist für zwei anstehende klinische Phase-2-Studien zur LSD-Mikrodosierung bei Patienten mit Depressionen sowie bei Krebspatienten mit emotionaler Belastung vollständig durchfinanziert.

Über MindBio Therapeutics

MindBio ist ein Biotech-/Biopharma-Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung neuartiger und aufstrebender Behandlungsmethoden für psychische Krankheiten konzentriert und weltweit die ersten klinischen LSD-Mikrodosierungen am Menschen durchführt. MindBio ist führend in der Mikrodosierung psychedelischer Arzneimittel und entwickelt seine Arzneimittel- und Technologie-Interventionsprotokolle mithilfe klinischer Studien weiter.

MindBio hat eine multidisziplinäre Plattform für die Entwicklung von Therapien entwickelt und ist an der Entwicklung von Psychedelika beteiligt. Es hat klinische Phase-1-Studien zur Mikrodosierung von Lysergsäurediethylamid (LSD) an 80 Patienten abgeschlossen und entwickelt eine klinische Phase-2-Studie zur LSD-Mikrodosierung bei Patienten mit Depressionen sowie eine klinische Phase-2-Studie zur LSD-Mikrodosierung bei Krebspatienten im Endstadium, die unter existenziellen Problemen leiden.

MindBio investiert in Forschung, die die Grundlage für die Entwicklung neuartiger und klinisch bewährter Therapien bildet. Dies umfasst digitale Technologien und Interventionen zur Behandlung von belastenden Erkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen und anderen damit verbundenen psychischen Erkrankungen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Justin Hanka, Chief Executive Officer

+61 433140886

justin@mindbiotherapeutics.com

