Berlin (ots) -Lehrkräftemangel, schlechte Lern- und Arbeitsbedingungen an Schulen und ungleiche Chancen beim Zugang zu guter Bildung: "Uns fliegt das Schulsystem um die Ohren", warnt Nicole Gohlke, stellvertretende Vorsitzende und Sprecherin für Bildung und Wissenschaft der Linksfraktion im Bundestag. In einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinenden Tageszeitung "nd.DerTag" (Mittwochausgabe) kritisiert die Linke-Politikerin, dass die anfänglichen Pläne der Bundesregierung für ein "Jahrzehnt der Bildungschancen" verpufft seien.Statt einer Strategie, wie Bildungsungleichheit abgebaut werden soll, eröffne Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger mit ihren Ideen das Klassenzimmer als Markt für Banken und Lobbyisten, warnt Gohlke. "Eigentlich gibt es ein Grundrecht auf Bildung - für alle. Aber praktisch ist das Schulsystem geprägt vom Mittelschichtsdenken. Wer es sich leisten kann, ordert für den Nachwuchs teure Nachhilfe, Lern-App-Abos und sichert damit bessere Startchancen und Lernbedingungen. Wer es sich nicht leisten kann, dessen Kinder fallen schneller durchs Raster."Doch es gibt Alternativen, betont die Linke-Politikerin und fordert ein 100-Milliarden-Euro-Bundesprogramm für Bildung und barrierefreie, energieeffiziente, einladende Schulgebäude. "Wer wirklich Bildungsgerechtigkeit schaffen will, muss das Schulsystem neu denken und über den Tellerrand von Ländergrenzen hinaus handeln."