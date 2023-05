Adias hat am Freitag in die Bücher blicken lassen. An der Börse kamen die Zahlen des Sportartikelherstellers gut an. Und das, obwohl das Drama rund um Kanye West sich noch in der Bilanz bemerkbar macht. Nachdem der US-Rapper sich antisemitisch geäußert hat, beendete Adidas nämlich die lukrative die Yeezy-Kooperation. Was das für die Aktionäre von Adidas bedeutet, erklärt David Hartmann von Vontobel. Der Experte für Zertifikate stellt außerdem ein Produkt vor, mit dem Anleger von den Entwicklungen bei Adidas profitieren können. Wie das genau funktioniert und zu welchen Konditionen, erfahren Sie in der Sendung.