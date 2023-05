NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Das erste Quartal werde von den Marktteilnehmern wohl als Tiefpunkt mit anschließender Erholung gesehen, schrieb Analyst David Adlington am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Bericht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / 07:02 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005785802