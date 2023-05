Der DAX ist am heutigen Dienstag wie erwartet zurückgekommen und notiert aktuell im Bereich von 15.880 Punkten, nachdem im Vortageshoch noch 15.995 Punkten markiert wurden. Derzeit befindet sich der DAX lediglich in einer normalen Korrektur, aus der sich jedoch ein längerer Kursrückgang entwickeln könnte. Es kommt dabei auf die erwartete Gegenbewegung an. Am Vortag hieß es im Insight: "Bricht der DAX nach oben über 16.011 Punkte aus, wäre mit einem ...

