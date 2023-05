Die meist gehandelten Produkte: Anleger beim DAX gespalten. Bei Gold. Lufthansa und K+S bullish.

Dominik Auricht

Der DAX® notiert weiterhin leicht unter der 16.000er Marke. Bereits morgen werden neue Daten zum Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis veröffentlicht. Das Ergebnis der Daten könnte taktgebend für die Bewegungen der nächsten Tage werden. So sehen vor allem Käufer von Faktor-Long-Optionsscheinen noch Potential nach oben und dass der DAX® bald ein neues Hoch erreichen könnte.

Ähnlich sieht der Kursverlauf für die Unze Gold aus. Bereits heute konnte das Edelmetall wieder etwas an Kursdynamik zulegen und befindet sich nicht weit von alten Hochs entfernt. Wenig verwunderlich, dass Anleger hier Potential sehen und mit K.o-Optionsscheinen von einem möglichen Anstieg partizipieren möchten. Bei der Deutschen Lufthansa AG findet heute die Hauptversammlung der Aktionäre statt. Dort wird wie in den letzten Jahren das Thema Dividenden wichtig sein. Sowohl 2021 als auch 2022 wurde die Dividende gestrichen. Inhaber von endlos laufenden Hebelprodukten wie Faktor Optionsscheinen, Mini Future und Turbo Open End sollten bedenken, dass es am Tag der Dividendenzahlung zu einer Anpassung der Produktparameter kommt. Bei der K+S AG decken Anleger mit Faktor-Long-Optionsscheinen ein, um nach dem starken Rücksetzer erneut von Kurserholungen zu profitieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones ® Call HC6DR6 7,81 33526,00 Punkte 32722,005111 Punkte 39,08 Open End DAX ® Put HR6YUY 4,63 15920,51 Punkte 16345,213662 Punkte 34,33 Open End NASDAQ 100 ® Call HC59BP 6,62 13291,64241 Punkte 12543,63246 Punkte 18,24 Open End SAP SE Call HC4292 1,62 122,57 EUR 106,680757 EUR 7,58 Open End Gold Call HC51TZ 10,77 2026,38 USD 1909,965779 USD 17,44 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.05.2023; 11:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HB50H9 8,93 15909,09 Punkte 16800 Punkte 17,81 13.06.2023 DAX ® Call HC66WB 2,34 15909,09 Punkte 16200 Punkte 64,54 20.06.2023 Puma SE Call HC09AF 0,70 51,66 EUR 50 EUR 7,43 13,12.2023 RWE AG Call HR7PYB 0,29 41,525 EUR 44 EUR 14,56 13.12.2023 SAP SE Call HB1F0D 1,28 122,49 EUR 116,843942 EUR 9,68 13.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.05.2023; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC4T2R 1,40 15913,99 Punkte 15635,908572 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC01R7 5,55 15913,99 Punkte 15556,416184 Punkte 20 Open End Lufthansa Long HC5A6U 2,37 9,2255 EUR 8,902731 EUR 10 Open End DAX ® Short HC01KW 3,18 15913,99 Punkte 22333,808043 Punkte -2 Open End K+S AG Long HB99CS 5,37 16,975 EUR 10,701239 EUR 2 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.05.2023; 11:55 Uhr

