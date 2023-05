FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bausoftware-Spezialist habe einen soliden Jahresstart gehabt, schrieb Analystin Felicity Robson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie lobte zudem die Maßnahmen zur Kostenkontrolle. Durch die Umstellungen bei dem zu Nemetschek gehörenden Softwareunternehmens Bluebeam gebe es aber nach wie vor Gegenwind, weshalb sie vor dem Hintergrund des ebenfalls schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds im Design-Segment bei ihrem Anlageurteil bleibe./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / 06:54 / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006452907

