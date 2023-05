FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 170 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis im ersten Quartal des Sportartikelherstellers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass immer noch keine Entscheidung über die Yeezy-Bestände getroffen worden sei, nannte er enttäuschend./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / 06:54 / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken