Porsche hat angekündigt, hochautomatisierte Fahrsysteme künftig gemeinsam mit dem Unternehmen Mobileye produzieren zu wollen. Aber auch andere Marken des VW-Konzerns sollen die Systeme nutzen können. Bei der Produktion hochautomatisierter Fahrsysteme will Porsche mit dem Unternehmen Mobileye kooperieren. Für künftige Modelle ist geplant, unter anderem Assistenzsysteme anzubieten, die auf einer Technologieplattform von Mobileye basieren, wie Porsche am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Das Unternehmen, eine Tochter des Chipkonzerns Intel, stattet Fahrzeuge verschiedener Hersteller seit Jahren mit Assistenzsystemen aus und arbeitet auch an Technologie für selbstfahrende ...

