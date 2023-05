München (ots) -Historische Wahlen in der Türkei: Laut Umfragen könnte Präsident Recep Tayyip Erdogan nach 20 Jahren an der Macht abgewählt werden. Würde der Präsident eine Niederlage akzeptieren? Welche Folgen hätte ein Machtwechsel? Im Gespräch der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen).Kommunen am Limit: Viele Gemeinden sind mit der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten überfordert. Muss der Bund die Länder und Gemeinden mehr unterstützen?Über diese und andere Fragen diskutieren der ehemalige ARD-Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert, der stellvertretende Welt-Chefredakteur Robin Alexander und die Redakteurin von Zeit Online Yasmine M'Barek.Die Gäste u.a.:Cem Özdemir, Bündnis 90/Die Grünen(Bundeslandwirtschaftsminister)Ulrich Wickert (Moderator und Schriftsteller)Robin Alexander (Die Welt)Yasmine M'Barek (Zeit Online)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5505128