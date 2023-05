ISG Provider Lens-Studie: Investitionen in Cybersicherheit und ESG bieten Microsoft-Partnern großes Innovationspotenzial für neue Managed Services

Partner im Microsoft-Ökosystem sind eine wichtige Ressource für deutsche Unternehmen, die ihre digitale Zukunft in nachpandemischen und von politischer sowie wirtschaftlicher Unsicherheit in ganz Europa geprägten Zeiten verbessern wollen. Dies meldet eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens Microsoft Cloud Ecosystem Germany 2023" meldet, dass viele Unternehmen während der Pandemie schnell Lösungen zusammengestellt haben, um kurzfristige Bedürfnisse zu befriedigen. Sie versuchen demnach nun, ihren Digitalisierungsansatz zu verfeinern. Die Microsoft-Partner würden eine wichtige Rolle dabei spielen, die Unternehmen über die Möglichkeiten der gesamten Palette von Microsoft-Lösungen zu informieren. Dies umfasse auch in Deutschland weniger als anderswo bekannten Lösungen. Zudem würden sie die Dienste bereitstellen, die erforderlich sind, um die während der Pandemie eilig zusammengestellte Verlagerung der Workloads fortzusetzen.

"In den letzten Jahren wurden viele Digitalisierungsprojekte in Deutschland übereilt und ohne langfristige Perspektive durchgeführt", sagt Dr. Matthias Paletta, Director Technology Modernization bei ISG in Deutschland. "Die Schnellschüsse der Pandemiezeit müssen jetzt konsolidiert werden, was den Anbietern in diesem Bereich große Chancen eröffnet."

Laut ISG müssen deutsche Unternehmen nicht nur ihre Cloud-First- und Cloud-Native-Fähigkeiten ausbauen, sondern auch in Cybersicherheit sowie in Lösungen investieren, die ihre ESG-Ziele Environment Social Governance, ESG) unterstützen. Investitionen in Microsoft 365 und andere Lösungen würden teilweise davon abhängen, ob sie die geforderte Energieeffizienz leisten können.

Deutsche Unternehmen bevorzugen der Studie zufolge für ihren Support nach wie Microsoft-Partner vor Ort. Sie erwarten von ihren Microsoft-Anbietern lokal verfügbare Ansprechpartner, lokal vorhandene Entwicklungskapazitäten, Vor-Ort-Support mit möglichst kurzen Reaktionszeiten und vor allem kurze Wiederherstellungszeiten.

Die Studie untersucht zudem den Markt für den Betrieb von SAP in der Microsoft-Cloud Azure. Diesen Markt bezeichnet ISG als "auf Anbieterseite reif".

Sowohl Microsoft als auch SAP verfolgen laut ISG seit mehreren Jahren eine klare Strategie, Workloads in die Private und Public Cloud zu migrieren. Im Jahr 2022 führte Microsoft sein Microsoft Cloud Partner-Programm ein, das die Partner neu klassifiziert. Nach Erhebungen der DSAG (Deutsche SAP-Anwendergruppe) ist Azure die am häufigsten genutzte Cloud-Plattform bei Hyperscalern in Deutschland, wenn es um die Implementierung neuer oder die Migration bestehender SAP-Anwendungen geht.

"Für Unternehmen wird sich der strategische Trend hin zu Cloud First und Cloud Native fortsetzen", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Wenn es um die Transformation von Workloads geht, werden die wichtigsten Investitionen wahrscheinlich in diese Richtung gehen."

Die Studie "ISG Provider Lens Microsoft Cloud Ecosystem Germany 2023" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 60 Anbietern in sieben Marktsegmenten (Quadranten): "Managed Services for Azure Large Enterprises", "Managed Services for Azure Midmarket", "Microsoft 365 Services Large Enterprises", "Microsoft 365 Services Midmarket", "SAP on Azure Services", "Dynamics 365 Services" und "Power Platform Services".

Die Studie stuft Eviden/Atos in fünf Quadranten und Arvato Systems, Capgemini und Deutsche Telekom in vier Quadranten als "Leader" ein. All for One Group, Bechtle, Devoteam M Cloud, Rackspace Technology, SoftwareONE und T-Systems werden in jeweils drei Quadranten als "Leader" bezeichnet, Accenture Avanade, Allgeier, Communardo, DIGITALL, DXC Technology, glueckkanja-gab, NTT DATA, ORBIT, PwC, q.beyond, Scheer GmbH und Wipro in jeweils zwei. Adesso, AppSphere, Axians, CANCOM, Computacenter, Data One, Infosys, KUMAVISION, Kyndryl, Skaylink, Sycor und TCS sind "Leader" in je einem Marktsegment.

Zudem wird PCG in zwei Segmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. DIGITALL und HCLTech erhielten diese Auszeichnung in je einem Quadranten.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Communardo, Deutsche Telekom, DIGITALL, glueckkanja-gab, ORBIT, PwC, qbeyond, Rackspace Technology, Skaylink und T-Systems zum Download zur Verfügung

Die Studie "ISG Provider Lens Microsoft Cloud Ecosystem Germany 2023" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Website erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230509005748/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Philipp Jaensch, ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com

Matthias Longo für ISG

+49 152 341 464 63

matthias@longo-pr.de