DJ Lanxess verlängert Vertrag von CEO Zachert um 5 Jahre

FRANKFURT (Dow Jones)--Lanxess hat den Vertrag mit CEO Matthias Zachert um weitere fünf Jahre verlängert. Wie der Kölner Spezialchemiekonzern mitteilte, beginnt das neue Mandat am 1. April 2024. Der Aufsichtsrat habe die Vertragsverlängerung in seiner außerordentlichen Sitzung am Dienstag entschieden.

Zachert, 55, ist seit 1. April 2014 Vorstandsvorsitzender der Lanxess AG, die im MDAX notiert ist.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2023 08:25 ET (12:25 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.