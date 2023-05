DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis *** 06:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (07:30 PK, 08.30 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Ergebnis 1Q 07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:30 DE/Exasol AG, Trading Update 1Q *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q *** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1H (09:30 PK) 08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+7,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+7,6% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+7,6% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+7,8% gg Vj 08:00 Destatis, Fleischersatz und Fleisch: Produktion und Konsum 2022 *** 08:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q *** 09:30 EU/Europäisches Gericht (EuG), Urteil zur Beihilfe Deutschlands für Lufthansa angesichts der Covid-19-Krise *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV 10:00 DE/K+S AG, HV 10:00 DE/Rational AG, HV 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Bitkom, PK zu "Datenökonomie - Wo steht die deutsche Wirtschaft?" 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 8-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Symrise AG, HV 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 0%-Bundesanleihe über 1 Mrd Euro mit Fälligkeit August 2050 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 1,8%-Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Fälligkeit August 2053 11:55 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundesarbeitsminister Heil und Verkehrsminister Wissing, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk *** 14:00 DE/Ministerpräsidentenkonferenz von Bund und Ländern mit Bundeskanzler Scholz *** 14:30 US/Realeinkommen April *** 14:30 US/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+5,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,6% gg Vj 15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote beim Tag der Immobilienwirtschaft, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote bei Weltkonferenz der Deutschen Auslandshandelskammern, Berlin *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q - US/Alphabet Inc (Google-Holding), Jährliche Entwicklerkonferenz von Google I/O 2023 - Märkte/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: + MDAX NEUAUFNAHME: Hochtief HERAUSNAHME: Vantage Towers + TecDAX NEUAUFNAHME: Atoss Software HERAUSNAHME: Vantage Towers + SDAX NEUAUFNAHME: Vossloh HERAUSNAHME: Hochtief ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

