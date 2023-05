Der deutsche Leitindex hat die vierte Gewinnwoche in Folge hinter sich und bewegt sich in der Nähe der 16.000-Punkte-Marke. Die Stimmung scheint sich also trotz Zinserhöhungen, Bankenbeben und Konjunktursorgen nicht einzutrüben. Aber wieso dominiert der Optimismus? Diese Frage beantwortet der Börsenexperte Thomas Gebert im Interview mit DER AKTIONÄR TV. Wie Sie die aktuelle Entwicklung beim DAX einordnen können und was es in dem Zusammenhang mit dem Fear and Greed Index auf sich hat, erfahren Sie in der Sendung zum Gebertbrief.