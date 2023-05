Vaduz (ots) -



Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 9. Mai 2023, die VwbP-Kommission neu bestellt. Für die neue Mandatsperiode vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2027 hat demnach unverändert Dietmar Baur den Vorsitz inne, ebenfalls unverändert Einsitz im Gremium nehmen der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Nagel und die Mitglieder Norbert Biedermann, Marie-Louise Gächter, Peter Prast sowie das Ersatzmitglied Angelika Moosleithner. Neu gehört auch Julia Stütz der Kommission als Ersatzmitglied an. Sie ersetzt das ausscheidende Ersatzmitglied Michael Valersi.



Die Regierung dankt den neu- respektive wiederbestellten Mitgliedern der VwbP-Kommission für ihre Bereitschaft, in der Kommission mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Mitglied Michael Valersi dankt sie für seine bisherige Mitarbeit und wünschst ihm für die Zukunft alles Gute.



