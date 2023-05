Gründer Peter Großkopf überrascht auf der Finance-Forward-Konferenz mit ambitionierten Plänen: Das Defi-Startup arbeitet schon seit einigen Monaten an der Gründung einer Bank. Pünktlich zur MiCA-Umsetzung in Europa will man an den Start gehen. Unstoppable Finance plant, die erste "vollständig regulierte Defi-native Bank" zu werden. Das gab Mitgründer und CTO Peter Großkopf im Rahmen der Finance-Forward-Konferenz auf der Bühne bekannt. Geplant ist außerdem, einen Fiat-backed Euro-Stablecoin zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...