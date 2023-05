Nachdem Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) alle aufschiebenden Bedingungen erfüllt und das Uis-Lithiumprojekts in Namibia inzwischen vollständig übernommen hat, kommt auch Zhejiang Hauyou Cobalt seinen vertraglichen Pflichten nach und vollzieht den seit Ende 2022 geplanten strategischen Einstieg.Gezeichnet wurden 4,5 Millionen Stammaktien von Askari Metals. Sie spülen dem Unternehmen rund 2,5 Millionen Australische Dollar (AUD) an frischen Mitteln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...