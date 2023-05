Taktile kooperiert mit Codat, CRS und anderen Unternehmen, um einen einfachen Zugang zu herkömmlichen Daten sowie zu alternativen Daten über Kredite, über die Identität, über Betrugsfälle, Open-Banking und Buchhaltung zu ermöglichen.

Die Vereinfachung der Datenintegration ermöglicht es Kreditgebern in einer Zeit, in der die Rentabilität bei Finanzinstituten oberste Priorität genießt, höhere Akzeptanzquoten und niedrigere Ausfallquoten zu erzielen und wettbewerbsfähige, risikobasierte Preise anzubieten.

Taktile, die führende Plattform für die automatisierte Entscheidungsfindung, meldete heute die Markteinführung ihres Data Marketplace. Dieser macht einen Teil der Mission von Taktile aus, die Nutzung von Daten zur Entscheidungsfindung bei Fintech-Unternehmen und Banken zu revolutionieren.

Der Taktile Data Marketplace ist ein zentrales System führender Datenanbieter, das es den Kunden ermöglicht, auf einfache Weise auf eine globale Sammlung von herkömmlichen Daten sowie von Daten aus alternativen Datenquellen über Kredite, über die Identität, über Betrugsfälle, Open-Banking und Buchhaltung zuzugreifen. Durch die Nutzung dieser Datenquellen können Kunden von Taktile ihre Kreditrichtlinien und automatisierten Entscheidungsprozesse optimieren, um ihre Kunden besser zu identifizieren und intelligentere, präzisere Entscheidungen zu treffen, die ein profitables Wachstum unterstützen.

Die folgenden Datenintegrationen werden unterstützt: Codat, CRS, NovaCredit, Boniversum, credolab, LexisNexis, Experian, Transunion, Equifax, Creditreform und Belvo.

"Das Identifizieren geeigneter Datenquellen für Ihr Kundensegment war noch nie so wichtig wie heute. Doch oft ist die Datenintegration im eigenen Haus mühsam, zeitaufwändig und ressourcenintensiv", erläutert Maik Taro Wehmeyer, Mitbegründer und CEO von Taktile. "Unser Data Marketplace ermöglicht es Risikomanagementexperten, problemlos verschiedene Datenquellen zu nutzen und sich auf die Optimierung der Entscheidungsqualität zu konzentrieren, ohne die aufwändige Integration von Datenquellen betreiben zu müssen."

Auf der Low-Code-Plattform von Taktile können FinTech-Unternehmen und herkömmliche Finanzinstitute mithilfe der vorgefertigten Integrationen von Taktile, die sowohl B2B- als auch B2C-Anwendungsszenarien unterstützen, auf einfache Weise in nur wenigen Minuten neue Datenquellen aus aller Welt erschließen. Darüber hinaus bietet Taktile bereits heute Funktionen, mit denen sich Kunden auf einfache Weise mit jeder modernen API anderer Anbieter verbinden können, so dass die Nutzer nicht auf das derzeitige Angebot an Standard-Integrationen beschränkt sind.

Die gewonnenen Daten sind gut strukturiert und organisiert, was es einfacher macht, aggregierte Erkenntnisse zu gewinnen, benutzerdefinierte Messverfahren zu erstellen und geeignete KPIs zu identifizieren, um eine deutlich bessere Entscheidungsgenauigkeit zu erzielen. Die Benutzer können auch Entscheidungsergebnisse simulieren, bevor sie neue Entscheidungsstrategien implementieren, sodass sie fundierte Entscheidungen treffen können, die nicht auf Spekulationen, sondern auf Fakten basieren.

Die Vereinfachung der Datenintegration ist in einer Zeit, in der die Rentabilität bei FinTech-Unternehmen und Finanzinstituten oberste Priorität genießt, ein entscheidender Vorteil. Die Kunden von Taktile können durch rasches Experimentieren die optimalen Datenquellen für ihre Zielgruppe ermitteln und so letztendlich höhere Akzeptanzquoten erreichen, Ausfallquoten senken und wettbewerbsfähige, risikobasierte Preise anbieten und das alles, ohne dabei auf das Know-how technischer Spezialisten zurückgreifen zu müssen.

"In einem schwierigen Marktumfeld können sich Kreditgeber vor allem dadurch Wettbewerbsvorteile verschaffen, dass sie Daten nutzen, die ein umfassendes Bild ihrer Kreditnehmer liefern", so Phil Low, Head of Partnerships von Codat. "Durch die Einbindung der universellen API von Codat in den Data Marketplace von Taktile können die Kunden von Taktile Daten aus sämtlichen gängigen Buchhaltungs-, Open-Banking- oder E-Commerce-Systemen in ihre Entscheidungs-Engine integrieren und das in nur wenigen Schritten. Mit anderen Worten: Es ist viel einfacher geworden, sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen."

Die Markteinführung des Data Marketplace steht im Einklang mit dem Engagement von Taktile für Innovationen und mit den kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, seinen Kunden die erforderlichen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie in der modernen, sich schnell verändernden Wirtschaft erfolgreich bestehen können. Im Rahmen dieses Engagements wird Taktile Monat für Monat neue globale Datenpartner einbinden. Das Unternehmen rechnet damit, die Zahl der Anbieter bis Ende des Jahres zu verdreifachen.

Über Taktile

Taktile ist eine schnell wachsende Plattform für die automatisierte Entscheidungsfindung, die die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen Daten zur Steuerung ihrer Geschäftstätigkeit nutzen. Dank der Low-Code-Plattform von Taktile können Unternehmen automatisierte Entscheidungsprozesse auf einfache Weise erstellen, ausführen und analysieren ohne dass Entwickler komplexen Programmcode schreiben müssen. In einer zunehmend automatisierten Welt vereinfacht Taktile für Kredit- und Datenabteilungen die Erstellung präziser Entscheidungsabläufe, ermöglicht die schnelle Anpassung an Veränderungen und sorgt letztendlich für bessere Ergebnisse. Das 2020 gegründete Unternehmen Taktile betreibt Niederlassungen in New York, London und Berlin und wird von führenden Risikokapitalgebern wie Index Ventures, Tiger Global und Y Combinator unterstützt.

