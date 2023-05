Dass die Bankenkrise noch nicht vorbei ist, haben die Kurskapriolen bei den US-Regionalbanken in den vergangenen Tagen gezeigt. Charttechnikexperte und FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter warnt: Es brodelt weiter! Beim Blick auf einen Regional Banking ETF sieht Klotter zwar noch Luft nach unten. Allerdings könnte der Index, der innerhalb kürzester Zeit 50 Prozent verloren hat, auch vor einer baldigen Konsolidierung stehen, meint Klotter. Die Branche bleibe in jedem Fall spannend. Nach den Sorgen um den Bankensektor könnte die US-Schuldenobergrenze das nächste große Problem für die Märkte werden. Klotter erklärt, warum die Zeit jetzt knapp wird und was auf dem Spiel stehe. Wie der FAST BREAK-Chefredakteur die Vorzeichen für Gold und den Bitcoin sieht, und bei welcher Gold-Aktie jetzt noch ein Einstieg lohnen könnte: Alle Antworten gibt's im Video!