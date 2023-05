Wiesbaden (ots) -"Die Gute Stunde" bietet ab Juni 2023 interaktive Online-Kulturveranstaltungen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen an. Die gemeinnützige Initiative organisiert seit 2021 kostenfreie digitale Veranstaltungen für ältere Menschen und alle, die Lust auf Kultur haben. Nun will "Die Gute Stunde" die kulturelle Teilhabe von Menschen mit Demenz stärken. Dafür wurden gemeinsam mit Kulturschaffenden Formate im Bereich Poesie und Kunst entwickelt, die Begegnungen online ermöglichen, die Freude und Abwechslung in den Alltag bringen.Der Schirmherr der Guten Stunde, Hessens Staatsminister Axel Wintermeyer, lobte: "Die Diagnose Demenz ist für Betroffene immer ein Schock. Die Möglichkeit an Kultur und Gemeinschaft auch weiterhin teilhaben zu können, bringt ein Stück Normalität in den Alltag, der oftmals durch die Krankheit bestimmt wird. Zugleich kommen von Demenz Betroffene und ihre Angehörigen in den Austausch mit Menschen in der gleichen Situation."Die Veranstaltungen werden kostenfrei nachmittags für ca. eine Stunde angeboten über "Zoom". Termine sind bis Ende des Jahres geplant. Entstanden ist das Projekt gemeinsam mit der Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden unterstützt durch die Hessische Staatskanzlei. Weitere Informationen finden Sie unter www.diegutestunde.org/demenz/Torsten Anstädt, Mitgründer der Guten Stunde erklärt: "Wir haben in den letzten zwei Jahren so viele spannende Begegnungen mit älteren kulturinteressierten Menschen und verschiedenen Künstler:innen erlebt. Und in unserer älter werdenden Gesellschaft steigt die Anzahl der Menschen, die von Demenz betroffen sind. Hier wollten wir ein Angebot schaffen, das Kultur und Freude ins Haus bringt.""Wir als Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Teilhabe von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zu stärken. Im Bereich Kultur gibt es viel Bedarf und wir sind gespannt, wie das digitale Angebot der Guten Stunde angenommen wird," ergänzt Anja Selle-Uersfeld, Geschäftsführerin der Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden.Pressekontakt:Dorothea LemmeDie Gute Stunded.lemme@humaq.org0151-59165653www.diegutestunde.orgOriginal-Content von: humaQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169756/5505264