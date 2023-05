Dahua Technology, ein Weltmarktführer für videogestützte AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat offiziell die neueste AcuPick-Videosuchtechnologie vorgestellt, mit der Nutzer ihre gewünschten Videos noch gezielter und bequemer suchen können. Durch den Einsatz von Front-End- und Back-End-KI-Innovationen ermöglicht AcuPick eine schnelle Suche, eine einfache Bedienung und eine hervorragende Genauigkeit, was der Branche neue technologische Durchbrüche verschafft.

"Effizienz und Genauigkeit sind die beiden entscheidenden Faktoren, die Kunden erwarten, da das Suchen eines bestimmten Objekts in einer riesigen Menge an Videomaterial wirklich eine Herausforderung sein kann. Dank AcuPick können Benutzer die gesuchten Videoclips in Sekundenschnelle finden. Das ist besonders praktisch in Situationen, in denen sofortige Rückverfolgbarkeit und Nachweise erforderlich sind, wie etwa beim Ausfindigmachen von Fahrzeugvandalen auf dem Parkplatz oder bei der Suche nach einem verlorenen Kind in einem Einkaufszentrum", so Grace Huang, Product Manager bei Dahua Technology.

Schnelle Suche nach Personen und Fahrzeugen

Im Gegensatz zur Einzelbildsuche oder komplexen KI-Suchmethoden findet AcuPick die Videoclips einer Zielperson/eines Zielfahrzeugs direkt, indem überflüssige Informationen herausgefiltert werden und die Suchzeit somit erheblich verkürzt wird. Die Funktion Smart Search by Intrusion ermöglicht zudem die Suche nach Zielpersonen, auch wenn der Zeitpunkt ihres Erscheinens nicht feststeht. Durch die Auswahl des Zieltyps und das Aufzeichnen eines Bereichs des Eindringens kann AcuPick dem Benutzer helfen, die Ziele genau zu lokalisieren und Videoclips von allen Orten abzurufen, an denen sich das Ziel aufgehalten hat.

Einfache Bedienung mit einem Klick

AcuPick ermöglicht die Extraktion von Zielen mit nur einem Klick, was die Verwendung dieser Funktion unglaublich einfach macht. Es ermöglicht die Suche in der Live-Ansicht/Wiedergabe, indem man einfach auf ein eingefrorenes und umrandetes Ziel im Video klickt. Das System sucht dann automatisch nach historischen Videos, die dem Ziel entsprechen. Da außerdem keine teuren Computerserver erforderlich sind, werden die Gesamtbetriebskosten gesenkt.

Hohe Genauigkeit dank KI-Fusionsalgorithmus

Das innovative Konzept der tiefen Integration von Front-End- und Back-End-Intelligenz macht AcuPick zu einer branchenweit führenden technischen Lösung. Dank eines innovativen Deep-Learning-Algorithmus integriert AcuPick die Front-End-IP-Kamera und den Back-End-NVR, um durch eine umfassende KI-Analyse präzise Suchergebnisse zu erzielen.

AcuPick ist aufgrund seiner beispiellosen Genauigkeit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit bestens aufgestellt, um zu einem unverzichtbaren Tool für eine Vielzahl von Branchen zu werden, das innovative und praktische Lösungen zur Bewältigung der Herausforderungen bei der Suche nach Zielpersonen und -fahrzeugen in einer zunehmend komplexen digitalen Landschaft bietet.

Weitere Informationen über AcuPick erhalten Sie auf der offiziellen Website hier.

