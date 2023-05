Aiosyn, ein medizinisches Softwareunternehmen, das KI-gestützte Pathologielösungen entwickelt, hat zusammen mit dem Radboud University Medical Center und Pathologie-DNA eine EFRO-OOST-Förderung in Höhe von 1.300.000 Euro erhalten, um die Entwicklung von KI-Technologie für die Brust- und Hautkrebsdiagnostik zu beschleunigen. Im Rahmen des AIRAT-Projekts werden die drei Organisationen ihre Kräfte bündeln, um CE-gekennzeichnete Deep-Learning-Algorithmen für die automatische Mitoseerkennung auf den Markt zu bringen.

Mitotic figures (cells that are in the process of dividing) are identified and highlighted with Aiosyn's algorithm for automated mitosis detection. (Photo: Business Wire)

Wouter Bulten, Chief Innovation Officer von Aiosyn: "Wir bei Aiosyn sind uns der entscheidenden Rolle bewusst, die Pathologen in der Diagnostik spielen. Durch die enge Zusammenarbeit ermöglicht uns dieser EFRO-Zuschuss, KI-Tools weiter zu entwickeln, die Pathologen unterstützen und die pathologische Praxis verbessern."

Jedes Jahr wird bei fast 20 Millionen Patienten Krebs diagnostiziert1. Leider wird erwartet, dass die Inzidenz in den kommenden Jahrzehnten zunehmen wird, mit einer prognostizierten globalen Belastung von etwa 30 Millionen neuen Krebsfällen pro Jahr bis 20402. Dies unterstreicht den Bedarf an neuen Instrumenten zur Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit der Diagnose und Behandlung von Krankheiten.

Im Rahmen dieses Projekts wird Aiosyn KI-gestützte Algorithmen für die Diagnose von Brust- und Hautkrebs weiterentwickeln und prüfen. Einer dieser Algorithmen ist die Lösung von Aiosyn für die automatische Mitose-Erkennung. Die Quantifizierung der Mitosezahlen in Krebsgewebe ist ein wesentlicher Bestandteil der Diagnose verschiedener Tumorarten. Durch den Einsatz von KI-basierten digitalen Biomarkern können Pathologen das Tumorwachstum genauer vorhersagen und die Patientenprognose besser verstehen. Dies wird dazu beitragen, die Variabilität des Beobachters zu verringern, die Genauigkeit und Konsistenz der Diagnosen zu verbessern und letztendlich die Ergebnisse für die Patienten zu optimieren.

Jeroen van der Laak, Professor am Radboud University Medical Center und CSO von Aiosyn: "Wenn man sich entschieden hat, welches Problem man lösen will, und alle erforderlichen Daten gesammelt hat, ist die Entwicklung von KI für die Pathologie machbar. Aber es ist schwierig, qualitativ hochwertige Daten zu sammeln, und noch schwieriger ist es, die KI auf ein Niveau zu bringen, das wirklich einen Mehrwert für den Patienten schafft. In unserem AIRAT-Projekt werden wir diese Herausforderungen angehen: multizentrische Daten sammeln und die entwickelte KI zu einem zertifizierten Produkt weiterentwickeln, das Pathologen unterstützen kann."

Die Algorithmen von Aiosyn werden vollständig in bestehende digitale Pathologie-Workflows wie Sectra integriert. Die KI-gestützten Lösungen sollen einen großen Fortschritt bei der Beurteilung und dem Krankheitsmanagement von Krebspatienten weltweit bringen.

"Wir freuen uns, mit Aiosyn und dem Radboud UMC an diesem Projekt zu arbeiten", sagte Matthijs van Oosterhout, im Namen von Pathologie-DNA, Vorsitzender von Pathologie-DNA B.V. "Gemeinsam können wir unsere jeweiligen Stärken nutzen, um KI-Lösungen zu entwickeln, die die Ergebnisse für die Patienten verbessern und den Bereich der Pathologie voranbringen. Diese Zusammenarbeit ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Start-ups und etablierte Unternehmen zusammenarbeiten können, um Innovationen voranzutreiben."

Über Aiosyn

Aiosyn ist ein niederländisches Unternehmen für medizinische Software, das KI-gestützte Pathologielösungen entwickelt, die in standardmäßige Pathologie-Workflows integriert werden. Das Aiosyn-Team baut auf mehr als 20 Jahren Forschungserfahrung im Bereich der Pathologie auf und ist in der pathologischen Praxis verwurzelt.

Über das Radboud University Medical Center

Das Radboud University Medical Center ist ein universitäres medizinisches Zentrum für Patientenversorgung, Forschung und Weiterbildung mit Sitz in Nijmegen. Wir konzentrieren uns vor allem auf Prävention, sinnvolle und umsichtige Gesundheitsversorgung, Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz und datengesteuerte Systeme, die molekularen Mechanismen von Krankheiten und neue Behandlungsmethoden sowie die Ausbildung der Fachkräfte von morgen.

Über Pathologie-DNA

Pathologie-DNA ist eine Zusammenarbeit zwischen den drei Pathologielaboren Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch, St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein und Rijnstate in Arnheim. Pathologie-DNA ist der Partner in der Pathologie für Fachärzte, Allgemeinmediziner und private Diagnosezentren. Wir arbeiten mit digitaler Pathologie. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Qualitätsdiagnostik. Die kollegiale Beratung und die Zusammenarbeit mit akademischen Krankenhäusern garantieren diese Qualität.

