Es ist ein medizinischer Meilenstein: Der erste RSV-Impfstoff ist vergangene Woche von der FDA zugelassen worden. Welche Pharmakonzerne jetzt auf den 10-Milliarden-Dollar-Markt drängen!

Mehr als 60 Jahre nach der Entdeckung gibt es endlich einen Impfstoff gegen das Respiratory Syncytial Virus (RSV). Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat am vergangenen Mittwoch den Impfstoff Arexvy von GlaxoSmithKline (GSK) zugelassen. Die Impfung könnte schon in wenigen Wochen in den USA in den Handel kommen.

RSV ist eine potenziell lebensbedrohliche Atemwegsinfektion, die vor allem kleine Kinder und ältere Erwachsene betrifft. "Ältere Erwachsene, insbesondere solche mit Grunderkrankungen wie Herz- oder Lungenkrankheiten oder einem geschwächten Immunsystem, haben ein hohes Risiko, an RSV zu erkranken", zitiert CNN Dr. Peter Marks, Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research der FDA, aus einer Erklärung.

Vier weitere RSV-Impfstoffe sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Analysten prognostizieren, dass der Markt für die Impfung bis 2032 einen Wert von zehn Milliarden US-Dollar haben könnte.

GSK rechnet mit Einnahmen von bis zu 3,7 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf von Arexvy. Andere Big Pharma-Player wollen auch ein Stück von Kuchen abhaben. Als nächstes ist der RSV-Impfstoff von Pfizer an der Reihe, dessen FDA-Zulassung noch in diesem Monat erwartet wird. Aber auch AstraZeneca, Sanofi und Moderna haben Impfstoffe in Arbeit.

Die RSV-Impfstoffe von GSK und Pfizer sind beide auf Menschen über 60 Jahre zugeschnitten, ebenso wie der von Moderna, der jedoch noch nicht zur Zulassung bei der FDA vorgelegt wurde.

Auch Bavarian Nordic will noch in diesem Jahr die Ergebnisse einer Phase-3-Studie mit seinem RSV-Impfstoff für ältere Erwachsene vorlegen. Paul Chaplin, Präsident und CEO von Bavarian Nordic, kommentiert: "Wir warten seit Jahrzehnten auf einen sicheren, wirksamen RSV-Impfstoff, und es gab zahlreiche Versuche, die gescheitert sind", so Chaplin. Laut Chaplin gebe es in Großbritannien ein Sprichwort, das besagt, dass man lange auf einen Bus warten muss und dann vier auf einmal kommen. Das Rennen um einen RSV-Impfstoff sei ein bisschen wie das.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion