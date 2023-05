Sondermeldung: Ausbruch! Aktienchance Outperformer - Unmittelbarer Handlungsbedarf!?

Anzeige / Werbung

Wir sehen bei dieser Geheimtipp-Aktie unmittelbaren Handlungsbedarf, dürfte jetzt nicht nur ein Gap von nahezu 40 % sehr kurzfristig geschlossen werden.

Vielmehr sehen wir nach einer Meldung ebenso kurzfristig im Kontext einer sich bereits abzeichnenden Rallye das bisherige Peak der Aktie schnell wiederkommen. Der Aktienkurs würde von aktuell ca. 3,60 € auf über 13,00 € steigen. Die technischen Indikatoren werden klare "Strong-Buy-Signale" aus (Investing.com). Aber selbst das Peak von von 20.00 C$ bzw. 13,00 € ist nicht das große Bild, das wir vor Augen haben, könnte sich mit diesem Unternehmen ein neuer Lebensmittelkonzern etablieren, der in einer auch derzeit stark wachsenden Multimilliardenbranche wirklich groß mitspielen könnte. Der mit rund 37 Mrd. Euro bewertete Marktführer Danone hat im jüngsten Quartal seinen Erlös wieder kräftig gesteigert.

In Anbetracht bevorstehender Ereignisse dürfte jetzt der exakt richtige Zeitpunkt gekommen sein, sich eine Wagnisposition bei dieser Aktie ins Depot zu legen. Ein Markenlaunch des von Bryan Adams während der Pandemie mitgegründeten Unternehmens wurde nach mehrjähriger Entwicklung einer wohl weltweit einzigartigen Lebensmittelinnovation angekündigt. Diese Innovation könnte die künftige Wahrnehmung von Kuhmilchalternativen nachhaltig verändern, soll es dem gegenständlichen Unternehmen gelungen sein, den Geschmack und die Nährstoffdichte der Kuhmilch zu imitieren, und dies mit einer rein pflanzlichen Formel, die u.a. auf Wiesenkräuter der Alpenmilchregionen, Chicorée und Alflalfa basiert. Man hat bildlich gesprochen quasi den Job der Kuh übernommen.

Spielt bettermoo(d) künftig eine Schlüsselrolle in einem noch jungen und stark wachsenden Multimilliardenmarkt? - Coca-Cola-Topmanager jetzt Chairman von bettermoo(d)

- Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Paying Client Stride/bettermoo(d)) -

bettermoo(d) Food Corp*

WKN: A3D8PP

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland), CSE (Kanada, Heimatbörse)

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!

Dass pflanzliche Milchalternativen über kurz oder lang die altklassischen Kuhmilchprodukte verdrängen werden, steht wohl außer Frage. Diese Produkte sind lange schon kein Trend mehr, sondern eine sich am Markt vollziehende Veränderung, und auch die großen Player investieren kräftig: Die Großmolkerei Danone hat schon 2021 das erste ihrer Werke komplett auf Hafermilch umgestellt. Für den US-Produzenten WhiteWave zahlte Danone stattliche 12,5 Mrd. USD, um sich u.a. die auch hierzulande bekannte Marke Alpro zu sichern. Tatsächlich hat man bei der Übernahme von WhiteWave einen deutlichen Aufpreis zum Aktienkurs bezahlt.

Auch an der Marke des während der Pandemie u.a von Nima Bahrami und Bryan Adams gegründeten Unternehmens bettermoo(d) gibt es in der kanadischen Heimat bereits großes Interesse. Tatsächlich gab man in diesen Tagen eine zweistellige Millionenfinanzierung bekannt, die aktuell fast 40 % über dem Aktienkurs liegt. Ein zur Finanzierung zugehöriger Warrant liegt gar fast 100% über dem aktuellen Kurs. - Wird hier bereits ein wichtiger Player der Branche positioniert? - Die Vermutung liegt jedenfalls nahe, wer sonst soll einen derart großen Aufpreis zum Kurs zahlen? Das Unternehmen war schon Gegenstand großer Tageszeitungen, große Portale und Influencer berichteten. Über 20.000 Product Samples wurden geordert, das Feedback auf den Fachmessen in den USA und Kanada war laut Unternehmen überwältigend, Konsumenten wollen die Produkte von bettermoo(d) unbedingt probieren.

Jetzt noch vor einer sich offenbar abzeichnenden Rallye positionieren

Der Markenlaunch, der mit dem ersten Produkt (es soll eine ganze Produktreihe aus Käse-, Sahne- Butter- und anderer Milchalternativen kommen), der pflanzlichen Milchalternative "Moodrink" noch in diesem Jahr folgen soll, wurde schon einige Zeit erwartet, so wohl auch auch von AnlegerInnen, die die Aktie in Hinblick des Launchs in Nordamerika auf ein Hoch von fast 20,00 C$ schickten. Die Zeit verging, der Aktienkurs bröckelte in weiterer Folge und markierte Ende 2022 ein Tief von 2,80 C$. Jetzt geht der Kurs wieder nach oben und nach langer Funkstille kommuniziert man wieder mit dem Markt: Endlich wurde der Markenlaunch des Moodrinks angekündigt! - Einhergehend mit der Ankündigung wurde ein ehemaliger Top-Manager von Coca-Cola zum Chairman und Unternehmensgründer Nima Bahrami zum CEO bestellt. Besonders aufhorchen lassen sollte die aber die Finanzierung, die man ebenso im gleichen Zuge bekannt gab: 10 Mio. Dollar (CDN) zu einem Kurs von über 60 % des Schlusskurses vor Bekanntgabe. Ein Teil dieses Gaps zum Kurs wurde schon geschlossen, der Rest könnte in den nächsten Stunden, sehr wahrscheinlich aber definitiv in dieser Börsenwoche geschlossen werden.

Mittendrin: Der wohl mitunter bekannteste kanadische Pop-Export aller Zeiten

Die lebende Musikerlegende Bryan Adams gehört zu den Gründungsmitgliedern des Unternehmens, das vielleicht noch in diesem Jahr von der Juniorbörse in Kanada den Sprung an die Seniorbörse in New York wagen könnte (siehe Meldung 4. März). Der Hebel für jetzt mutige AnlegerInnen scheint extrem groß, ein jetziges Investment äußerst erfolgsversprechend. Das eingangs erwähnte Gap zum Finanzierungskurs sehen wir schon sehr kurzfristig geschlossen und auch daher eine jetzt sehr starke Kurschance. Tatsächlich könnten wir aber schon kurzfristig das Hoch, das wir bei dieser Aktie in Erwartung des jetzt angekündigten Launchs eines international wohl einzigartigen Produkts mit Milliardenpotenzial im 2021er Jahr gesehen haben, wiedersehen, und dann wandert der Kurs dieser Aktie von aktuell ca. 3,50 € auf über 13,00 €. Dieses Szenario erscheint im unseren Augen alles andere als unwahrscheinlich!

- Warum? - Schauen Sie: Endlich wurde jener Launch angekündigt, in dessen Erwartung der Kurs 2021 als Hot Stock im Microcap-Segment peakte und dieses Hoch erreichte. Nachdem die Entwicklung aber deutlich länger dauerte, zeigte sich der Markt zwischenzeitlich enttäuscht und ließ den Aktienkurs dieses (offenbar nicht nur in unseren Augen) sehr vielversprechenden Unternehmens in den Keller rasseln. Doch nach einer nun veröffentlichten Ad-hoc-Meldung sollte klar sein, dass jetzt eine wirklich große Turnaroundrallye bevorstehen dürfte. Einsteigen sollte man unseres Erachtens möglichst noch vor dem großen Abflug, der vielleicht sogar das alte Kurshoch wegsprengen könnte, deshalb auch - nach Abwägung aller Chancen und Risiken - früh! Wenn der Mainstream erstmal anbeißt, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Dass er anbeißen wird, steht zumindest unserer Meinung nach außer Frage. - Was Sie nämlich zur Kenntnis nehmen sollten:

Bryan Adams wird für Markenlaunch trommeln

Bryan Adams ist Aushängeschild und Gründungsmitglied, der für den Launch einer Produktinnovation werben soll, ein ehemaliger Top-Manager von Coca-Coca übernimmt den Stuhl als Chairman, eine einzigartige Formel und das als Trademark geschützte Produkt, das vielleicht auch Sie künftig zuhause haben werden, soll einen Multimilliardenmarkt neu aufmischen, und zwar schon in diesem Jahr!

Das nächste Level und somit eine neue Epoche für das Unternehmen scheint jetzt eingeläutet! - Der Moodrink kommt zum Ende der Sommerferien auf den Markt, der ursprüngliche Ideengeber und Gründer, der auch die kanadische Poplegende für das Gründungsteam gewinnen konnte, wird CEO der börsennotierten Gesellschaft, die nun vom von der großen Masse unbeachteten Entlein zum wunderschönen und erhobenen Branchenschwan aufsteigen könnte.

Wir sehen jetzt die wirklich entscheidende Phase für gewinnfreudige und mutige AnlegerInnen, die auf einen wirklich großen Hebel setzen, gekommen: Das Finale vor dem großen Produktlaunch einer internationalen Innovation in einem stark wachsenden Multimilliardenmarkt. Fakt ist: Mischt dieses Unternehmen auch nur ansatzweise oben mit, dann sprechen wir wahrhaftig von einem potenziellen Milliardenkonzern. Der Lohn für eine jetzt erhöhte Risikobereitschaft könnte sich folglich extrem bezahlt machen.

Die Investoren dieser Finanzierung von bettermoo(d) (WKN: A3D8PP) müssen wohl auf stark steigende Kurse wetten, denn der zugehörige Warrant einer Financing-Unit, den ZeichnerInnen nach vier Monaten und einen Tag Haltefrist ausüben dürfen und quasi als Dank der Haltefrist als "Goodie" bekommen, liegt gar bei 9,80 C$, während der letzte Kurs der Aktie an der Heimatbörse bei 4,95 C$ liegt. Hier liegt der Aufschlag sogar bei bald 100 %!!!

"bettermoo(d)'s awesome team is looking forward to finally launching its highly anticipated Moodrink which got tremendous feedback when we first unveiled our formula at one of Canada's leading plant-food-exhibitions. We, as a Company, are not only committed to creating significant shareholder value but also better products for a better you. I can't wait to enter this upcoming and very exciting phase of building our Company towards becoming a leading market player in the industry" - Nima Bahrami, der neue CEO der börsennotierten bettermoo(d)

Innovation mit Milliardenpotenzial

Getreu dem Firmenclaim "What A Cow Eats and A Human Needs" (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) hat sich bettermoo(d) (WKN: A3D8PP) zum Ziel gesetzt, Alternativen zu Kuhmilchprodukten zu entwicklen und zu vermarkten, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei man aus der Masse deutlich heraussticht, will man eine international einzigartige Formel entwickelt haben, welche den Markt revolutionieren könnte, simuliert man mit einer - und das soll betont sein - rein pflanzlichen und natürlichen Mixtur - den guten Geschmack der besten Alpenmilchregionen. Plump gesagt: Man übernimmt quasi die Arbeit der Kuh bei dien Wiesenpflanzen, die für einen wirklich leckeren Kuhmilchgeschmack bei Milch, Joghurt, Butter oder Käse verantwortlich sind. Auch verschiedene Käsesorten mit der bettermoo(d)-Formel sollen bereits entwickelt sein, so eine Frischkäse-, Parmesan- und Camembertalternative.

Dank vieler Millionen Investment und einer mehrjährigen Entwicklungsphase soll dem während der Pandemie gegründeten Unternehmen gelungen sein, einen wirklich einzigartigen Geschmack in Milchalternativen zu erzeugen, der schon bei der Präsentation auf einer großen Fachmesse das Publikum absolut überzeugt haben soll. Wir glauben, dass in den nächsten Wochen und Monaten auch die Depotperformance der Aktie überzeugen wird und meinen, dass man sich jetzt noch frühzeitig eine Position in der Aktie von bettermoo(d) (WKN: A3D8PP) ins Depot legen sollte.

2021 noch zu früh, jetzt genau richtig?

Wie eingangs erwähnt sehen wir nun mit dem angekündigten Launch zum Ende des Sommers die spannendste Phase mit dem potenziell größten Hebel für AnlegerInnen eingeläutet. War es Ende 2021 ganz offensichtlich noch zu früh für ein Investment, scheint der Einstiegszeitpunkt genau jetzt, wo auch der Startschuss der kommerziellen Produktion bereits bekanntgegeben wurde, ideal.

O-Ton des bettermoo(d)-Gründers Nima Bahrami:"Dies ist die spannendste Zeit seit der Entwicklung dieser bahnbrechenden Formulierung. Wir glauben, dass wir ein Produkt entwickelt haben, das die Branche revolutionieren wird.

Und was sagt der der kanadische Popstar Bryan Adams zum "Moodrink"? - HIER zum Bloomberg-Video.

Informieren Sie sich selbst über die bettermoo(d) (WKN: A3D8PP):

Webseite: www.bettermoo.com/

Filings von bettermoo(d) Food (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

HIER geht es zum Aktienkurs der bettermoo(d) Food Corp.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens Bettermoo(d) Food Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Bettermoo(d) Food Corp. und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Bettermoo(d) Food Corp. einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Stride Publishing bzw. Bettermoo(d) Food Corp. und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Bettermoo(d) Food Corp. im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens Blender Bites zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Blender Bites und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Blender Bites einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Blender Bites und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Blender Bites im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA08772W2076