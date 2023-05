© Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com/Joel Kowsky/Nasa



"Aktie der Woche"-Fans, die am Montag pünktlich zu Börsenbeginn eingestiegen sind, können sich schon jetzt über gut fünf Prozent an Kurssteigerung freuen. Was ist passiert?

In dieser Woche geht es bei der "Aktie der Woche" sehr gut los. Lars Wißlers Aktien-Tipp liegt seit der Börsenglocke am Montag bereits satt über fünf Prozent im Plus. Da steigt die Stimmung bei uns in der wallstreet:online Zentralredaktion. Wir berichten natürlich am liebsten über Erfolge von Trading-Tipps aus dem eigenen Haus: Der "Aktie der Woche"-Meister Lars Wißler verrät ein wenig, warum er am Sonntag diese "Aktie der Woche" für seine Abonnenten ausgesucht hat:

"AMD, die Aktie der aktuellen Woche, ist direkt am Montag voll durchgestartet. Damit setzt sie den Lauf fort, den die 'Aktie der Woche' mit plus 35 Prozent seit Jahresbeginn hat", so Kollege Lars Wißler.

Und wieso jetzt AMD? "Es zeigt sich immer wieder, dass es sich lohnt, die Woche der Quartalszahlen zu umgehen. Während die Bewegung am Tag der Bekanntgabe extrem und unberechenbar ist, kann einige Tage danach häufig ein schönes Setup ausgemacht werden. So eben auch bei der AMD-Aktie, die rund um die Quartalszahlen noch einmal auf die Unterstützung zurückgeworfen wurde und aus dieser Position nun beschleunigt", erklärt Wißler.

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion