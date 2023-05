ARLINGTON (dpa-AFX) - Die jüngsten Probleme am Mittelstreckenjet 737 Max haben den Flugzeughersteller Boeing im April wieder zurückgeworfen. Der Hersteller lieferte insgesamt nur 26 neue Verkehrsflugzeuge aus und damit nicht einmal halb so viele wie im März, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik des Konzerns hervorgeht. Im Vormonat hatte Boeing 64 Maschinen an seine Kunden übergeben. Der Hersteller hatte Mitte April mitgeteilt, dass er die Auslieferungen wegen Fertigungsmängeln und nötiger Inspektionen drosseln müsse.

Den damaligen Angaben zufolge betraf das Problem eine "erhebliche Anzahl" von Maschinen, die noch nicht an Kunden übergeben waren oder noch in der Produktion steckten. Die neuen Mängel wurden beim Zulieferer Spirit Aerosystems festgestellt, der die Flugzeugrümpfe von vielen der 737-Max-Jets fertigt.

Unterdessen holte Boeing im April neue Bestellungen über 34 Verkehrsflugzeuge herein, musste aber auch 21 Stornierungen hinnehmen./stw/he