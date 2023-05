Expansion des Peptid- und Biologika-Geschäfts in Großbritannien und Europa durch die Ergänzung der britischen Peptid- und Antikörperproduktionsanlagen

Biosynth, ein Lieferant von wichtigen Materialien für die Life-Science-Industrie, gibt heute die Übernahme von Cambridge Research Biochemicals ("CRB") bekannt. CRB, ein führender unabhängiger Hersteller von maßgeschneiderten Peptid- und Antikörper-Tools mit Sitz in Großbritannien, beliefert Forscher im pharmazeutischen, biowissenschaftlichen und akademischen Bereich.

CRB bringt eine Fülle von Fachkenntnissen in den Unternehmensbereich Peptide von Biosynth ein, der bereits in den USA und in den Niederlanden tätig ist. Dazu gehört führendes Know-how in der komplexen Peptidchemie und der Markierung mit Fluoreszenzfarbstoffen. CRB bringt außerdem zusätzliche Kapazitäten für die Entwicklung maßgeschneiderter Antikörper in Europa mit, um Kunden bei der Herstellung neuartiger, komplexer oder ungewöhnlicher mono- und polyklonaler Antikörper zu unterstützen, die nicht in Katalogen erhältlich sind.

Dr. Urs Spitz, CEO und Präsident von Biosynth, erklärte: "CRB kann auf eine lange Geschichte im Peptid- und Antikörperbereich zurückblicken, und wir freuen uns, ihr hochqualifiziertes Team in unserer wachsenden Peptidabteilung begrüßen zu dürfen. Mit einem Netz von Peptidanlagen an wichtigen Standorten, die mit Branchenexperten besetzt sind, können wir unsere Kunden während der gesamten Forschungs- und Entwicklungsphase mit den komplexesten und am intensivsten markierten Peptiden und hochwertigen Antikörpern optimal bedienen."

"Wir freuen uns, Teil der Biosynth-Familie zu werden", fügte Emily Humphrys, Managing Director von Cambridge Research Biochemicals, hinzu. "Als eines der am längsten etablierten Peptidunternehmen verfügen wir über mehr als 40 Jahre Erfahrung und sind stolz darauf, dass wir bei unseren Kunden eine solide Erfolgsbilanz für Peptide und Antikörper vorweisen können. Wir sehen große Ähnlichkeiten in dem Ansatz, den Biosynth bereits verfolgt, nämlich mit Wissenschaft und Kundenorientierung eine Führungsposition zu erreichen."

Über Biosynth

Biosynth ist ein Lieferant von wichtigen Materialien für die Life-Science-Industrie mit weltweiten Forschungs-, Produktions- und Vertriebseinrichtungen. Wir beliefern pharmazeutische, Life-Science- und diagnostische Sektoren dabei handelt es sich um diejenigen Orte, wo Chemie auf Biologie trifft, Produkte auf Dienstleistungen treffen und Innovation auf Qualität trifft genau hier befindet sich Biosynth an der "Spitze der Entwicklung". Mit einem beispiellosen Forschungsproduktportfolio von mehr als einer Million Produkten und durchgängigen Herstellungsleistungen unterstützen das Know-how und die umfassenden Fähigkeiten von Biosynth die Produktion komplexer Chemikalien und Peptide sowie wichtiger Biologika alle von einem einzigen vertrauenswürdigen Partner. Biosynth hat seinen Hauptsitz in Staad (Schweiz) und befindet sich im Besitz von KKR, Ampersand Capital Partners und dem Management. Weitere Informationen finden Sie unter www.biosynth.com.

Über Cambridge Research Biochemicals

Cambridge Research Biochemicals (www.crbdiscovery.com) ist ein führender unabhängiger Hersteller von maßgeschneiderten Peptid- und Antikörperwerkzeugen und beliefert Forscher in den Bereichen Pharmazie, Biowissenschaften und Wissenschaft weltweit. Die Produkte werden in erster Linie als maßgeschneiderte Reagenzien im Labormaßstab für Proof-of-Principle-Studien in der frühen Phase der Arzneimittelforschung und zur Unterstützung von Biomarker-Programmen in klinischen Studien eingesetzt. Das Unternehmen stellt alle Arten von Peptiden her, von einfachen bis hin zu modifizierten, stabilen und von radioaktiv gekennzeichneten bis hin zu farbstoffmarkierten Peptiden im Milligramm- bis Gramm-Maßstab und in höchster Reinheit. Darüber hinaus ist CRB ein anerkannter Experte für die Herstellung hochspezifischer und gezielter (sowohl polyklonaler als auch monoklonaler) Antikörper. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Kennzeichnung mit Fluoreszenzfarbstoffen.

