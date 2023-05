Der jüngste Krypto-Hype um den Memecoin Pepe stürzt in sich zusammen. Innerhalb von vier Tagen ist die Marktkapitalisierung von knapp 1,8 Milliarden auf unter 800 Millionen US-Dollar eingebrochen. Der Pepecoin (Pepe) hat in den vergangenen vier Tagen mehr als 55 Prozent an Wert verloren. Dennoch hatte er zuvor mehrere Investor:innen über Nacht reich gemacht. Besonders beeindruckend war die Geschichte des Traders, der aus 263 Dollar mindestens 3,8 Millionen Dollar erlösen ...

