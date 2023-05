Tagesausblick für 10.05.: DAX schließt unverändert. VW und US-Inflationszahlen im Blickpunkt.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 schlossen heute mit leichten Verlusten. Wie in den zurückliegenden Tagen mehrfach beschrieben, fehlt den Bullen aktuell die Kraft und Unterstützung, den Markt weiter nach oben zu treiben. Mehrheitlich gute Unternehmenszahlen für das abgelaufene Quartal bremsten zuletzt die Bären aus. So hangeln sich die Finanzmärkte von einem Ereignis zum nächsten. Die Notenbankentscheidungen in der vergangenen Woche brachten keine Überraschung. Morgen werden Inflationszahlen aus den USA erwartet. Möglicherweise reißen sie die Aktienmärkte aus der Lethargie.

An den Anleihemärkte zeigte sich heute ein gemischtes Bild. Bei den kurzen Laufzeiten blieben die Renditen europäischer Staatspapiere mehrheitlich stabil. Am langen Ende setzte sich der Aufwärtstrend der zurückliegenden Tage hingegen fort. In den USA traten die 2- und 10jährigen Staatspapiere in den ersten Handelsstunden auf der Stelle. Bei den Edelmetallen setzte sich heute der Trend der vergangenen Tage fort. Die Notierungen für Gold und Silber pendelten weiter in einer Range. Die Preise für Palladium und Platin zogen hingegen weiter an. Nach drei freundlichen Handelstagen legte der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil eine Pause ein. Mit einem Kurs von rund 76 US-Dollar bleibt der Ölpreis zunächst im Abwärtstrend. Beim Phelix Future (Strompreis-Future) bahnt sich eine Erholung an. Heute klopfte die Notierung an die Wiederstandsmarke von 148,10 Euro/MWh. Gelingt der Ausbruch über das Level eröffnet sich weiteres Potenzial bis 163,65 Euro/MW.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie des Immobilienkonzerns Aroundtown steuert die Marke von einem Euro an. Carl Zeiss Meditec meldete heute finale Zahlen für das zweite Geschäftsquartal und bestätigte die Ende April gesenkten Prognosen für das gesamte Geschäftsjahr. Daimler Truck startete stark ins laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz stieg um rund ein Viertel und das bereinigte EBIT um rund 78 Prozent. Der Nutzfahrzeughersteller ist auch für den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich und bestätigte die Prognose. Der Autozulieferer ElringKlinger startete stark ins neue Geschäftsjahr. Fresenius sowie Fresenius Medical Care erzielten in den ersten drei Monaten des Jahres ein Umsatzplus und bestätigten jeweils die Prognosen für das Gesamtjahr. K+S meldete für Q1 einen Umsatz auf Höhe des Vorjahreszeitraums. Das EBITDA ging allerdings um 13 Prozent zurück. Während im Salzgeschäft Preiserhöhungen durchgesetzt werden konnten, gingen die Kalidüngerpreise zurück. Der Konzern musste gar die Prognose für das Gesamtjahr reduzieren.

Morgen melden unter anderem Alcon, Alstom, Brenntag, CompGroup, Continental, Credit Agricole, E.ON, Evotec, Heidelberg Materials, Lanxess, Lonza, LEG Immobilien, Salzgitter, Siemens Healthineers, Telefonica Deutschland, TUI United Internet, Vestas und Walt Disney (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Elmos Semiconductor, K+S, Rational, Symrise und VW laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Inhaber von endlos laufenden Hebelprodukten wie Faktor Optionsscheinen, Mini Future und Turbo Open End sollten bedenken, dass es am Tag der Dividendenzahlung zu einer Anpassung der Produktparameter kommt.

Wichtige Termine

Germany-Inflation Final

United States-CPI

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.935/15.960/16.020/16.140 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.780/15.860/15.880 Punkte

Der DAX® pendelte heute in einer Range zwischen 15.890 und 15.960 Punkten. Das technische Bild blieb somit unverändert. Auf der Oberseite muss die 16.000/16.020 Punktezone überwunden werden, um neue Kaufsignale zu generieren und den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.860 und 15.900 Punkten eine solide Unterstützungszone. Ein Stimmungsumschwung zeigt sich frühestens bei Unterschreiten der Marke von 15.860 Punkten. Das Volatilitätsbarometer für den DAX®, der VDAX® new ist weiterhin im Bereich des 3-jährigen Tiefs. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weitere steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 04.04.2023 -09.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.05.2016 - 09.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 187,13 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 271,78 12.500 30.000 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.05.2023; 17:35 Uhr

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 31,89 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,67 16.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.05.2023; 17:35 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,52 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 12,82 17.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.05.2023; 17:35 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

