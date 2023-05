DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.23 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.323,09 -0,6% +14,0% Stoxx50 4.041,35 -0,2% +10,7% DAX 15.955,48 +0,0% +14,6% FTSE 7.764,09 -0,2% +4,4% CAC 7.397,17 -0,6% +14,3% DJIA 33.548,84 -0,2% +1,2% S&P-500 4.119,34 -0,5% +7,3% Nasdaq-Comp. 12.178,96 -0,6% +16,4% Nasdaq-100 13.205,03 -0,7% +20,7% Nikkei-225 29.242,82 +1,0% +12,1% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 135,26% -16 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,43 73,16 -1,0% -0,73 -9,7% Brent/ICE 75,98 77,01 -1,3% -1,03 -9,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,10 36,87 -2,1% -0,77 -52,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.031,93 2.021,11 +0,5% +10,82 +11,4% Silber (Spot) 25,60 25,58 +0,1% +0,02 +6,8% Platin (Spot) 1.110,30 1.075,10 +3,3% +35,20 +4,0% Kupfer-Future 3,89 3,92 -0,9% -0,03 +1,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die sich verdichtenden Anzeichen einer schwachen Binnenkonjunktur in China drücken derweil auf die Erdölpreise. Denn China stellt einen der größten Rohölimporteure der Welt.

FINANZMARKT USA

Es mangele an positiven Impulsen und vor den Verbraucherpreisdaten am Mittwoch steige die Nervosität, heißt es. Nur bei weiter sinkenden Inflationsraten dürfte die von der Fed angedeutete Zinspause umgesetzt werden. Zudem droht den USA weiterhin ein Zahlungsausfall, sollte es zu keiner Einigung zur Anhebung der Schuldenobergrenze kommen. Am Dienstag gibt es dazu im Weißen Haus ein Spitzentreffen. Und auch die Rezessionssorgen erhalten neue Nahrung. Die chinesischen Außenhandelsdaten offenbaren eine lahmende Binnenkonjunktur in China. Boeing hat einen Großauftrag von Ryanair erhalten. Der Auftrag hat ein Volumen von 40 Milliarden US-Dollar. Die Aktie steigt um 1,4 Prozent. Paypal brechen dagegen um 11,4 Prozent ein. Die Prognose für die Steigerung der Gewinnmarge fiel niedriger aus als zuletzt noch avisiert. Ein schwacher Ausblick drückt Under Armour um 4,7 Prozent. Nach Zahlenausweis geben Warner Music um gut 12 Prozent nach, das gesunkene Ergebnis kommt nicht gut an. Mit Enttäuschung werden auch die Quartalszahlen IFF (-8,3%) aufgenommen. Iveco will das deutsche Gemeinschaftsunternehmen, die Nikola Iveco Europe GmbH, vollständig übernehmen. Nikola werde sich auf Nordamerika konzentrieren, die Titel des E-Lasterherstellers ermäßigen sich dennoch um 11 Prozent. Eine enttäuschende Erlösentwicklung belastet die Aktie, zudem schreibt die Gesellschaft weiter rote Zahlen und will die Produktion von E-Lastern wegen schwacher Nachfrage an einem wichtigen Standort aussetzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der DAX hielt sich vergleichsweise gut. Mit dem Euro-Stox-50 ging es aber abwärts. Im DAX stiegen Fresenius nach dem Zwischenbericht des Unternehmens um 8,7 Prozent und lagen klar an der Gewinnerspitze. Die Diskussionen um die US-Schuldenobergrenze belastete. Daneben warteten Marktteilnehmer auf neue US-Preisdaten. Die Daten könnten Aufschluss geben, ob die Erwartung von bis zu vier Zinssenkungen bis zum Jahresende gerechtfertigt sei", so ein Marktteilnehmer. Anleger hegten Zweifel, die kurzen US-Zinsen zogen an. RWE und Eon rückten im Gleichschritt um etwa 1,6 Prozent vor. Einen Bericht zu Übernahmeinteresse von Iberdrola an RWE hatten die Spanier zwar dementiert. "Die deutschen Versorger verfügen aber über stabile Ertragsmodelle", so ein Marktteilnehmer. Endesa verloren 1,6 Prozent. Hier drückte der negative Cashflow. Iberdrola schlossen fast unverändert. Jefferies attestierte Fresenius ein solides Quartal, insbesondere Kabi habe überzeugt. Nach den endgültigen Erstquartalszahlen von Daimler Truck ging es für die Aktie um 2 Prozent nach unten. Gestört hatten sich Anleger an dem nur bestätigten Ausblick. Sartorius gaben die jüngsten Erholungsgewinne wieder her und verloren 3,7 Prozent. Als uneinheitlich wurden die Geschäftszahlen von Dürr (-2,6%) bezeichnet. Für K+S ging es um 1,6 Prozent nach unten. Der Einbruch der Düngerpreise habe etwas stärker durchgeschlagen als absehbar gewesen sei, sagte ein Händler zur gesenkten Gewinnprognose.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Mo, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0960 -0,4% 1,0995 1,1019 +2,4% EUR/JPY 148,12 -0,4% 148,22 148,57 +5,5% EUR/CHF 0,9762 -0,3% 0,9777 0,9798 -1,4% EUR/GBP 0,8683 -0,4% 0,8713 0,8723 -1,9% USD/JPY 135,15 +0,1% 134,78 134,85 +3,1% GBP/USD 1,2623 +0,0% 1,2621 1,2632 +4,4% USD/CNH (Offshore) 6,9262 +0,1% 6,9305 6,9197 -0,0% Bitcoin BTC/USD 27.425,74 -0,5% 27.500,49 27.932,98 +65,2%

Der Dollar zieht an und drückt den Euro deutlich unter die Marke von 1,10 US-Dollar. Eine wirklich schlüssige Erklärung für die Dollarstärke ist im Handel nicht zu vernehmen. Marktbeobachter sprechen von einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Anleger, das dem Greenback als vermeintlich sicherer Hafen in die Karten spiele. Vor dem Gipfeltreffen im Weißen Haus steigt die Nervosität über einen möglichen Zahlungsausfall der USA, sollte die Schuldenobergrenze nicht angehoben werden. Zwar spricht ein mögliches Scheitern der Verhandlungen nicht für den Dollar, aber die Republikaner fordern milliardenschwere Kürzungen der Staatsausgaben, was durchaus dollarfreundlich wäre.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Während es in Tokio kräftig nach oben ging nach den Einbußen zum Wochenstart, verzeichneten die chinesischen Börsen deutliche Verluste. Teilnehmer verwiesen auf die chinesischen Außenhandelsdaten für April. Die Importe verringerten sich viel stärker als prognostiziert, was auf eine schwache inländischen Konjunktur schließen ließ. Ein tendenziell bremsendes Thema war die immer näher rückende Schuldenobergrenze in den USA. In Hongkong büßten China Mobile 1,9 und BYD 1,3 Prozent ein. Berkshire Hathaway hatte ihre Beteiligungen weiter verringert. In Tokio sorgten vielfach gut ausfallende Quartalzahlen für gute Stimmung. JFE Holdings machten einen Satz um 14,5 Prozent. Der Stahlhersteller hatte einen 17-prozentigen Anstieg des Nettogewinns in Aussicht gestellt. Kawasaki Kisen verteuerten sich nach einem 8,2-prozentigen Anstieg des Nettogewinns um 9,3 Prozent. Unicharm geben dagegen nach enttäuschenden Geschäftszahlen 4,5 Prozent nach. Mitsubishi Corp. (+2,1%) waren mit Plänen des Handelshauses über umfangreiche Aktienrückkäufe gesucht. Auch bei Sumitomo Corp. (+6,7%) beflügelte ein Aktienrückkauf, daneben aber auch gute Quartalszahlen. Korea Aerospace Industries sackte in Seoul um 7 Prozent ab, gedrückt von einem schwächer als gedacht ausgefallenen Gewinn.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BASF kooperiert mit Advent bei Lieferkette für Brennstoffzellen

BASF und das US-Unternehmen Advent Technologies haben den gemeinsamen Aufbau einer vollständigen Lieferkette für Brennstoffzellenkomponenten in Europa vereinbart. Außerdem wurden Gespräche über eine Ausweitung der Partnerschaft auf den Bereich Wasserelektrolyse aufgenommen, wie der deutsche Chemiekonzern mitteilte.

Deutsche-Bank-Chef will Kontrolldefizite schneller beseitigen

Die Deutsche Bank will ihre Kontrollmängel mit höherem Tempo als bisher abbauen. "Wir müssen die verbliebenen Defizite, die unsere Aufsichtsbehörden bemängeln, schneller beheben", sagte Vorstandschef Christian Sewing laut dem am Dienstag veröffentlichten Redetext für die Hauptversammlung am 17. Mai. "Dies wird für uns in den kommenden Monaten noch höhere Priorität haben."

Hochtief übertrifft mit 16 Prozent mehr Gewinn Markterwartung

Angetrieben von den Geschäften in den Regionen Amerika und Asien-Pazifik hat Hochtief im ersten Quartal deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis gezeigt. Der operative Konzerngewinn stieg um 16 Prozent auf 137,5 Millionen Euro, wie der Baukonzern in Essen mitteilte, dessen Aktie von Mittwoch an wieder im MDAX geführt wird. Analysten hatten nach einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit 128,3 Millionen Euro gerechnet. Alle Divisionen des Konzerns hätten dazu beigetragen, sagte CEO Juan Santamaria.

Lanxess verlängert Vertrag von CEO Zachert um 5 Jahre

Lanxess hat den Vertrag mit CEO Matthias Zachert um weitere fünf Jahre verlängert. Wie der Kölner Spezialchemiekonzern mitteilte, beginnt das neue Mandat am 1. April 2024. Der Aufsichtsrat habe die Vertragsverlängerung in seiner außerordentlichen Sitzung am Dienstag entschieden.

Porsche nutzt Mobileye-Fahrassistenzsystem

