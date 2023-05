Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 9 mai/May 2023) - This regulatory halt is imposed by the Market Regulator of the Exchange, pursuant to the provisions of Section 10.9(1) of the Universal Market Integrity Rules.

Please see the issuer's news release for further details.

_________________________________

Cette suspension réglementaire est imposée par le régulateur du marché de la Bourse, conformément aux dispositions de la section 10.9(1) des règles universelles d'intégrité du marché.

Veuillez consulter le communiqué de presse des émetteurs pour plus de détails.

Issuer/Émetteur: Mind Cure Health Inc. Symbol(s)/Symbole(s): MCUR, MCUR.WT Date: Le 9 mai/May 2023

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.